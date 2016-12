Premiär: Musikvideo från cancerprojekt

Musik Nu släpps musikvideon till en ny låt från On the mend, musikprojektet som samlar in pengar till cancerforskning. Den cancerdrabbade Umeåmusikern Sofia Henricsson står bakom den emotionella låten och videon. Se den först hos VK!

On the mend startade hösten 2014 på initiativ av Umeåbon Mats Johansson, efter att hans fru Jeanette Haglund drabbats av bröstcancer för andra gången, som ett insamlingsprojekt med sånger mot cancer där överskottet skänks till cancerforskning.

Under sjukdomstiden gav musiken, framför allt det amerikanska rockbandet Foo Fighters, styrka till både Jeanette och Mats. Över 75 artister från Umeå, Sverige och utomlands har gjort låtar för On the mend sedan dess, och ett dubbelalbum har getts ut.

Tidigare i år gavs en låt ut genom On the mend i samarbete med den ansedda gitarristen Janne Schaffer, och i november spelade Umeåmusikern Sofia ”Slow Fox” Henricsson in en musikvideo till låten Black dog med projektet.

Sofia Henricsson har själv kämpat med cancer under året och projektet ligger förstås henne varmt om hjärtat.

– Med risk för att låta klichéartad så har jag i min cancer förstått vad som är viktigt för mig. Alltså, viktigt på riktigt. Och det är min familj, mina vänner och musiken, sa Sofia Henricsson till VK i samband med videoinspelningen.

I den emotionella videon, som är regisserad av Owe Lingvall, syns hur Sofia klär av sig peruk, smink och scenkläder och visar sitt nakna huvud och ansikte.

– Jag vill visa hur en självsäker och frisk primadonna tvingas till att klä av sig sina lager för att bli en svag och mer ömklig version av sig själv, sa Sofia Henricsson till VK tidigare.

Se videon först av alla i VK (klipp via Youtube):