Musik Ytterligare en artist är klar för Brännbollsyran: det norska stjärnskottet Astrid S.

Norska Astrid S är ett nytt stjärnskott på den elektroniska popmusikhimlen. Nu är artisten, känd för låtar som 2 AM, Hurt so good och Running out (den senare med Matoma), klar för nästa års Brännbollsyra.

Tidigare bekräftade artister till festivalen, som går av stapeln den första helgen i juni, är Kygo och Kapten Röd.