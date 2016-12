Polisen: Undvik att vistas på vägarna

Trafik Nu går polisen i Västerbotten ut med en varning om extrem halka och uppmanar alla att hålla sig borta från vägarna.

Polisen har fått in flera rapporter om extrem halka i Västerbotten under söndagen. Trafikverket har samtliga resurser ute just nu för att bekämpa halkan.

— Rekommendationen är att om man nu är ute på vägarna: Stanna och vänta på sandbil. Polispatrullerna som finns ute på vägarna berättar att det är extremt halt. Stundtals kan man inte köra snabbare än 30 kilometer i timmen och även då är det svårt att hålla sig på vägen, säger Dennis Kärrman, på polisens regionledningscentral.

Polisen har under kvällen fått in flera rapporter om olyckor på grund av halka. Bland annat har en bil hamnat tvärs över vägen i Mensträsk och en lastbil hamnade i diket i Vänträsk.

I en backe i Husbondliden utanför Lycksele ska ett tiotal bilar vara strandade på grund av halkan. Polisens råd är därför att allmänheten bör undvika att vistas ute på vägarna.

Rådet från Trafikverket är att om ett fordon blir stillastående på grund av halkan, dra åt handbromsen och invänta sandbil.

— Vi kan väl ändå säga att vi är förskonade då trafikläget i Jämtland är sådant att där tar sig inte ens sandbilarna fram, säger Dennis Kärrman.