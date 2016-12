Resultat: Så gick det för länsåkarna

Intersport cup och Skandinaviska cupen har avgjorts i Boden under helgen med många fina lokala insatser. Här hittar du resultaten.

BODEN. Intersport Cup, fredag.

D 21-, 10 km: 1) Ebba Andersson, Sollefteå Skidor IF, 28:09.3, 2) Sofia Henriksson, Piteå Elit SK, 28:12.4, 3) Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, 28:27.5, 4) Maja Dahlqvist, Falun Borlänge SK, 28:49.1, 5) Sofie Elebro, IFK Umeå, 29:05.4, 6) Hedda Bångman, Offerdals SK, 29:25.2, 7) Maria Gräfnings, Karlslunds IF SF, 29:26.2, 8) Moa Molander Kristiansen, Åsarna IK, 29:27.8, 9) Lisa Vinsa, Piteå Elit SK, 29:30.0, 10) Elin Mohlin, Åsarna IK, 29:31.5,

… 15) Terese Therell, IFK Umeå, 29:52.9, 23) Rebecca Öhrn, IFK Umeå, 30:17.2, 25) Elina Rönnlund, IFK Umeå, 30:26.5, 37) Sofia Lindberg, Robertsfors IK, 31:44.9.

H 21-, 15 km: 1) Oskar Kardin, Östersunds SK, 38:38.5, 2) Viktor Thorn, Ulricehamns IF, 38:41.7, 3) Markus Ruus, Åsarna IK, 38:44.9, 4) Anders Svanebo, Stockviks SF, 39:00.9, 5) Gilberto Panisi, Falun Borlänge SK, 39:02.6, 6) Gustav Eriksson, Falun Borlänge SK, 39:09.0, 7) Simon Andersson, Falun Borlänge SK, 39:13.0, 8) Jens Andersson, Kalix SK, 39:16.9, 9) Björn Sandström, Piteå Elit SK, 39:17.3, 10) Gustav Nordström, Borås SK, 39:20.7,

… 13) Robin Norum, IFK Umeå, 39:38.7, 17) Erik Silfver, IFK Umeå, 39:45.4, 28) Petter Hedman, IFK Umeå, 40:13.7, 41) Marcus Fredriksson, Lycksele IF, 40:49.4, 43) David Nordström, IFK Umeå, 40:51.2.

BODEN. Intersport Cup/Scandic Cup, lördag, spint

H 21-, 1.5 km: 1) Anton Karlsson, Åsarna IK, 2) Carl Quicklund, Östersunds SK, 3) Karl-Johan Westberg, Borås SK, 4) Gustav Nordström, Borås SK, 5) Max Novak, Offerdals SK, 6) Erik Silfver, IFK Umeå,

… 15) Robin Norum, IFK Umeå, 23) Johan Forsberg, IFK Umeå, 30) Simon Persson, IFK Umeå, 34) David Nordström, IFK Umeå, 39) Petter Hedman, IFK Umeå, 54) Marcus Fredriksson, Lycksele IF,

D 21-, 1.1 km: 1) Maja Dahlqvist, Falun Borlänge SK, 2) Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, 3) Sofia Henriksson, Piteå Elit SK, 4) Emilia Lindstedt, Falun Borlänge SK, 5) Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF, 6) Hedda Bångman, Offerdals SK,

… 12) Elina Rönnlund, IFK Umeå, 15) Sofie Elebro, IFK Umeå, 25) Rebecca Öhrn, IFK Umeå, 31) Terese Therell, IFK Umeå, 33) Mimmi Björn, IFK Umeå, 42) Sofia Lindberg, Robertsfors IK.

H 19-20, 1.5 km: 1) Adam Persson, IF Hallby SOK, 2) Markus Johansson, Zinkgruvans IF, 3) Gustaf Berglund, Storvreta IK, 4) Eric Rosjö, IF Hallby SOK, 5) Hugo Jacobsson, Falun Borlänge SK, 6) Gabriel Strid, Sunne SLF,

… 13) Carl Schogster, IFK Umeå, 57) Albin Karlsson, Skellefteå SK, 61) Erik Björkman, Täfteå IK, 62) Johan Forslund, Lycksele IF.

D 19-20, 1.1 km: 1) Moa Lundgren, IFK Umeå, 2) Filippa Lindman, Stockviks SF, 3) Tua Dahlgren, Spikbodarnas IK, 4) Moa Olsson, Falun Borlänge SK, 5) Signe Rosenberg, Duveds IF, 6) Emma Larsson, IFK Mora SK.

H 17-18, 1.5 km:1 ) Axel Aflodal, Sundbybergs IK, 2) Ossian Rosenberg, Duveds IF, 3) Anton Swedberg, Borås SK, 4) Elias Andersson, Landsbro IF SK, 5) Erik Engelin, Offerdals SK, 6) Johan Herbert, Sundbybergs IK,

… 13) Simon Karlsson, IFK Umeå, 26) Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, 37) William Schultz, IFK Umeå, 42) Emrik Nordgren, IFK Umeå, 48) Arvid Larsson, IFK Umeå, 55) Simon Åstot, IFK Umeå, 59) Jonatan Dahlberg, Skellefteå SK, 77) Viktor Sehlstedt, IFK Umeå.

D 17-18, 1.1 km: 1) Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF, 1) Louise Lindström, Högbo GIF, 1) Ida Palmberg, Högbo GIF, 1) Kristina Axelsson, Sya SK, 1) Olivia Alm, Strömnäs GIF, 1) Ebba Larsson, Gellivare Skidallians IK,

… 17) Klara Abrahamsson, IFK Umeå, 30) Linn Svahn, IFK Umeå, 49) Elin Blomberg, Lycksele IF, 57) Felicia Konradsson, Lycksele IF, 64) Jasmine Konradsson, Lycksele IF.

BODEN. Intersport Cup/Scandic Cup, söndag.

D21, 10 km fri stil, masstart: 1) Maja Dahlqvist, Falun Borlänge, 27:03.2, 2) Sofia Henriksson, Piteå, 27:05.6, 3) Helene Söderlund, Mora, 27:07.8, 4) Lisa Vinsa, Piteå, 27:20.0, 5) Elin Mohlin, Åsarna, 27:20.1, 6) Heini Hokkanen, Kangasniemen Kalske, 27:20.8,

… 16) Rebecca Öhrn, IFK Umeå, 28:14.3, 17) Sofie Elebro, IFK Umeå, 28:15.2, 25) Sofia Lindberg, Robertsfors IK, 29:01.2, 35) Mimmi Björn, IFK Umeå, 30:53.5,

H 21, 15 km, masstart fristil: 1) Gustav Eriksson, Falun Borlänge, 35:40.8, 2) Johan Häggström, Piteå, 35:42.5, 3) Viktor Thorn, Ulricehamn, 35:42.6, 4) Karl-Johan Westberg, Borås, 35:42.8, 5) Robin Norum, IFK Umeå, 35:44.5, 6) Björn Sandström, Piteå, 35:44.8,

… 14) Marcus Fredriksson, Lycksele IF, 35:57.0, 17) Erik Silfver, IFK Umeå, 36:05.9, 59) Johan Forsberg, IFK Umeå, 39:25.9, 60) Ted Armgren, Skellefteå SK, 39:27.6, 61) Petter Hedman, IFK Umeå, 39:33.2,

Juniorer intervallstart, fristil

D17-18: 1) Frida Karlsson, Sollefteå, 14:08.7, 2) Ebba Larsson, Gellivare, 14:17.4, 3) Louise Lindström, Högbo.

… 26) Klara Abrahamsson, IFK Umeå, 16:08.4, 53) Elin Blomberg, Lycksele IF, 17:53.6, 54) Felicia Konradsson, Lycksele IF, 17:58.6,

D 19-20: 1) Ebba Andersson, Sollefteå, 13:07.7, 2) Emma Larsson, Mora, 14:16.8, 3) Matilda Jönsson, Gellivare, 14:18.4, 4) Moa Lundgren, IFK Umeå, 14:19.4, 5) Moa Olsson, Falun Borlänge, 14:24.6, 6) Maja Majbäck, Jukkasjärvi, 14:25.9.

H17-18: 1) Ossian Rosenberg, Duved, 25:39.2, 2) Johan Herbert, Sundbyberg, 26:03.0, 3) Erik Engelin, Offerdal, 26:18.4, 4) Elias Andersson, Landsbro, 26:27.8, 5) Simon Karlsson, IFK Umeå, 26:28.2, 6) Filip Rosjö, Hallby, 26:37.4,

… 16) Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, 27:02.3, 18) Simon Åstot, IFK Umeå, 27:05.4, 24) William Schultz, IFK Umeå, 27:32.5, 30) Jonatan Dahlberg, Skellefteå SK, 27:57.4, 47) Emrik Nordgren, IFK Umeå, 29:03.6, 53) Arvid Larsson, IFK Umeå, 29:20.6, 70) Viktor Sehlstedt, IFK Umeå, 31:41.5.

H19-20: 1) Eric Rosjö, Hallby, 25:00.8, 2) Anton Elvseth, Lierne Il, 25:23.7, 3) Adam Persson, Hallby, 25:37.1.

… 9) Carl Schogster, IFK Umeå, 26:13.5, 14) Erik Björkman, Täfteå IK, 26:34.7, 55) Albin Karlsson, Skellefteå SK, 29:56.3, 56) Johan Forslund, Lycksele IF, 29:58.3,