Holmsund/Obbola Polisen i Umeå rapporterar under lördagen att någon under gårdagskvällen brutit sig in på brandstationen i Holmsund.

Förutom själva inbrottet så har personen, eller personerna, skadat både byggnad och fordon. Polis har varit på plats under dagen och kommer att skriva en anmälan gällande olaga intrång, olaga brukande och skadegörelse.