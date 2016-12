Det sönderfallande medvetandet

Kulturkrönikor Örjan Abrahamsson är övertygad om att medvetandets sönderfall tillhör den mänskliga erfarenheten, men noterar att särskilt skönlitteratur på området är förbluffande tunn.

Ingenting är så självklart som att vakna. Att plötslig bara vara där. Här. I dag ägnade du sannolikt inte minsta tanke åt medvetenhetens mirakulösa återkomst. ”Vi tar medvetenheten för given eftersom den är så tillgänglig, så enkel att använda, så elegant gör sina dagliga entréer och sortier” som Antonio Damasio uttrycker det iDu och din hjärna – Så skapar hjärnan ditt medvetande(2010).

En bok där en av världens ledande neurologer bygger en neurologisk och evolutionär modell över hur den mänskliga medvetenheten har uppstått. Den vetenskapliga expertisen sågade boken brutalt för att vara ovetenskapligt spekulativ. Men hur skulle den kunna vara något annat? 2000-talet har förvisso inneburit en revolution inom neurologin, men som en annan expert, V S Ramachandran, uppsluppet brukar kommentera kunskapen om hjärnan. ”Först i dag vet vi hur oerhört lite vi vet!”.

Neurovetenskapen i all ära, men strängt taget är vi alla experter. Alla har vi direkt tillgång till vår egen medvetenhet – och dess eventuella, tillfälliga brister. Som så kallad sömnparalys, vilket gör att kroppen är förlamad när man vaknar (eller håller på att somna). Sömnparalys drabbar i princip alla människor någon gång under livet. Inte sällan med känslan av att inte kunna andas, ibland även med skrämmande hallucinationer om att något djävulskt befinner sig i ens omedelbara närhet.

Själv är jag åtminstone övertygad om att medvetandets sönderfall tillhör den mänskliga erfarenheten. Märkligt nog är litteraturen, särskilt skönlitteraturen, på området förbluffande tunn. Då inbegriper jag inte den jämförelsevis rikhaltiga litteratur om hur medvetandet manipuleras och utforskas genom droger, med start från Thomas de Quinceys berömda, tragiskaEn engelsk opieätares bekännelser(1821) och framåt.

Berömd är inte minst författaren/filosofen Aldous Huxley som deltog i ett forskningsprojekt där han studerades under ett meskalin-rus, vilket han sedan skildrade i två lite torra men läsvärda essäerThe Doors of Perception(1954) ochHeaven and Hell(1956). Båda titlarna är lånade från William Blake, det visionära och konstnärliga geniet som redan i barndomen hade syner och uppenbarelser. Eller, på nutida vetenskapligt språk, hallucinationer i medvetet tillstånd.

Svagheten med lejonparten författarna är att de skildrar det splittrade, sönderfallande medvetandet på en alltför redig, transparent prosa. Det obegripliga görs alltför begripligt. Även i den första, banbrytande fallstudienMannen vars värld slogs i spillror: berättelsen om en hjärnskada, (1972; på svenska 1977) interfolierar den ryske neuropsykologen Aleksandr Luria förklaringar i patienten Zasetskys anteckningar efter den svåra hjärnskada han råkade ut för under andra världskriget och som medförde en total förlust av närminnet.

Detta och andra exceptionella fall är genuint fascinerande och utgör möjligen en listig bakväg för att förstå ett normalt fungerande medvetande.

Samtidigt finns en oändligt mycket vanligare form av vittrande medvetande, numera närmast en folksjukdom: demens, varav Alzheimer är den mest kända formen. Vem känner inte till denna sorgesamma sjukdom genom någon släkting, närstående eller bekant? Numera finns också en uppsjö, lärorika böcker, skrivna av närstående. Frågan kvarstår dock: hur upplevs sönderfallet inifrån?

Strängt taget känner jag bara till en enda berättelse som övertygande lyckas göra det, Hugo Claus allra sista prosatextEn vandring i sömnen(ingår på svenska i dubbelvolymen Sista bädden/ En vandring i sömnen.). Den publicerades år 2000, fyra år efter att Claus fått den grymma Alzheimerdiagnosen, och skildrar en dag i konsthandlaren Lucs liv när hans verklighet och självuppfattning plötsligt kraschlandar brutalt.

Möjligen kräver ämnet just en stilist av Claus enastående rang. Hans genidrag är att gestalta ämnet i och genom själva språket. Som när Luc ofrivilligt säger styrsel i stället för yrsel, när ägg blir skägg och sitta blir fitta, vilket givetvis men på fel grunder provocerar omgivningen: Luc rår inte för och över sin sjukdom.

Snillrikt är även hur Claus skildrar den dementes försök att bita sig fast i tillvaron genom att iaktta omvärlden i detalj, men exakt in absurdum, och samtidigt missar helheten. Som när Luc träffar på en kvinna som han åldersbestämmer ”någonstans runt 38” [!], bara för att en sida senare, lika absurt, korrigera sig: ”snarare 40 än 38”.

Först senare går det upp för Luc och därmed läsaren att kvinnan är hans exhustru.

Nu och då glider samman så intrikat att varken Luc eller läsaren förmår att skilja tidsplanen åt. Vad Luc tänker i stunder av klarhet, förvrids när han försöker tala (all heder åt översättaren Per Holmer).

”Jag sade nämligen: ’Det var den artonde remember. Och Agnes skyllde sår.’ Jag blev så förskräckt att jag av pur ilska svalde resten av meningarna.” Det senare är lika vanligt som tragiskt: den sjukes självvalda tystnad. Skammen över att ha förlorat kontrollen över minnet, i förlängningen medvetandet. Genansen över att betraktas som en imbecill.

Just i det avseende har omgivningen ett stort ansvar. Det är så viktigt, vilket Oliver Sacks livsverk respektfullt vittnar om, att inte blanda samman människa och sjukdom. Med läkaren William Oslers ord, ”Fråga inte vilken sjukdom patienten har utan vilken person sjukdomen har”.

ÖRJAN ABRAHAMSSON