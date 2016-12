Länet leder kräksjukeligan

Lokalt Västerbotten har flest fall av kräksjuka i landet sedan slutet av juni – däremot har man inga noterade fall den senaste veckan.

Så minskar du smittorisken Folkhälsomyndigheten ger främst tre råd när det gäller att minska spridningen av vinter-kräksjuka. Det viktigaste är att vara noga med sin handhygien och alltid tvätta händerna efter ett toalettbesök eller innan man äter.

Den som är sjuk ska alltid hålla sig hemma från jobbet eller skolan. En smittad person kan sprida smitta flera dygn efter att ha tillfrisknat. Barn i förskolan kan återgå till barnomsorgen när de ätit normalt och inte haft några symptom under två dygn. Det är även bra att hålla till synes friska syskon hemma under samma period.

Viruset sprids även med mat, särskilt via kalla rätter. Den som har symptom ska därför aldrig äta på restaurang. FÖLJ ÄMNEN Folkhälsomyndigheten Vinterkräksjuka

Folkhälsomyndigheten har släppt sin veckorapport över Calicivirus, eller vinterkräksjuka. På vissa ställen i landet har vinterkräksjukan slagit till rejält. I Borlänge var i morse 275 av 454 elever sjuka på Kvarnsvedens skola i Borlänge.

Kräksjukan är betydligt mer omfattande i år än tidigare år enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi har ungefär dubbelt så många fall som förra året, säger Elise Ydring, molekylär biolog på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Flest fall vecka 49 har registrerats i Jönköping, Stockholm och Östergötland enligt den statistik som landstingen rapporterar in. I Västerbotten har inga fall rapporterats in den gångna veckan. Däremot har Västerbotten flest fall av vinterkräksjuka per 100000 invånare sedan slutet av juni.

Vinterkräksjuka går inte under smittskyddslagen varför det inte finns några exakta siffror om hur många länsbor som drabbats.