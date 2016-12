Många rapporter om bluffinsamlingar

Brott och straff Två kvinnor greps under onsdagen misstänkta för bedrägeri då de utgav sig för att samla in pengar till välgörenhet. Nu får polisen in allt fler rapporter om liknande händelser.

På flera håll i landet har det dykt upp personer som säger sig samla in pengar till välgörande ändamål men som inte representerar dem som de säger sig samla in pengar till.

I onsdags grep polisen två kvinnor som misstänktes för bedrägeri efter att ha uppgett att de samlade in pengar till Unicef. En kontroll visade dock att kvinnorna inte representerade organisationen.

Kvinnorna togs med till polisen i Umeå där de förhördes innan de släpptes några timmar senare.

– Men de är fortfarande misstänkta, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisen.

Det brott som kvinnorna är misstänkta för är bedrägeri.

Polisen har dock fått rapporter om fler, liknande händelser. Bland annat skulle några personer under förra veckan ha utgett sig för att vara dövstum och samlat in pengar för personer med funktionshindret.

Detta är ingen ny företeelse. Redan för tre år sedan började bedragare dyka upp med listor som de lockade personer att underteckna. På listan skulle också anges hur mycket pengar man kunde tänka sig att skänka.

– Det här är insamlingsaktiviteter som inte har någon koppling till verksamheten, säger Jonsson.

I helgen var det en Umeåbo som stötte på en kvinna som genomförde just en sådan insamling på Avion i Umeå.

– Hon utgav sig för att vara dövstum och ville att jag skulle skriva på något.

När Umeåbon såg att han också förväntades skänka pengar backade han och skrev inte under. Han blev arg men då han trodde att kvinnan inte kunde prata gick han därifrån. Senare mötte han kvinnan i rulltrappan och förstod då att hon inte var dövstum. Han konfronterade henne.

– Jag frågade vad det var hon höll på med och hon sa att hon samlade in pengarna till en baby.

På Sveriges dövas riksförbund (SDR) finns också en varning där de uppmanar till att inte luras av de bluffdöva. De säger att dessa falska insamlingar har pågått över hela landet sedan 2013,

– Det är inte SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

SDR har fått ta emot mängder av samtal och meddelanden från människor som blivit lurade.

Peder Jonsson uppmanar att ta en extra titt på dem som samlar in pengar.

– De seriösa organisationerna brukar vara duktiga på att visa att personen tillhör just den organisationen.