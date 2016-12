Nedåt på bostadsmarknaden i Umeå

Umeå De senaste månaderna har bostadspriserna svängt nedåt i Umeå både för villor och bostadsrätter. Här kan du se hur priserna svängt i din kommun.

Efter en längre tid av uppgång har bostadsmarknaden i Umeå bromsat in under hösten. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna sjunkit med sju procent enligt Mäklarstatistik. i Oktober noterades ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 28 850 kronor, vilket är det lägsta priset på ett år. Men efter tre raka månader av sjunkande priserna har dock priset stigit en aning under den senaste månaden och på det senaste året har bostadsrättspriserna stigit med fem procent i Umeå.

Vad gäller villapriserna pekar även de nedåt de senaste månaderna, med ungefär tre procent sedan i september. Men precis som med bostadsrätterna har priserna stigit under det senaste året, knappt 11 procent.

Prisökningarna i Umeå under året följer i princip ökningarna i riket där priserna på bostadsrätter stigit med sju procent och villorna med nio. Den senaste månaden har priserna i princip stått stilla i större delen av landet.

– Bostadsrättsmarknaden har kommit in i en lugnare period med små rörelser, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Under november har vi sett en kraftig minskning av bostadsutbudet i Sverige. Antalet nya villor som kom ut på marknaden var 19% lägre i november i år jämfört med motsvarande period förra året. För bostadsrätter var minskningen 14%, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.

Se hur priserna ändrats i din kommun: