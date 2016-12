Universitetet gjorde fel

Umeå Umeå universitet gjorde fel då man inte prövade om studenten hade rätt att få tillbaka den studieavgift som han betalat in. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Studenten kom från ett annat land för att studera. När han anlände till Umeå fick han veta att hans ansökan till Umeå universitet hade avslagits, men i stället hade han antagits till Stockholms universitet.

Han hade redan betalat in studieavgiften till Umeå universitet. Han ansökte om återbetalning, men universitetet vägrade med hänvisning till att ansökan om återbetalning kommit in för sent enligt universitetets regler.

UKÄ konstaterar att universitet inte har rätt att införa en sådan regel. Umeå universitet måste pröva om studenten hade särskilda skäl att få tillbaka studieavgiften.