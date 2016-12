Långtradare av vägen

Umeå En långtradare har åkt av vägen längs E4 i Umeå. Nu varnar polisen för att det kan bli rejält halt under eftermiddagen och kvällen.

Det var vid 13.30-tiden på tisdagen som olyckan var framme för långtradarchauffören. I Universitetsrondellen längs E4/Kolbäcksleden kanade lastbilen ut från vägen. Inget fler fordon var inblandat och föraren kunde kliva ut bilen till synes oskadd.

Under dagen har väglaget varit väldigt dåligt i Västernorrland. Vid 10.30-tiden körde en lastbil in i en skåpbil vid Bjästabacken vilket skapade ett totalstopp på E4 i närmare en timmes tid. Nu under eftermiddagen har trafiken ledits om via länsväg 335 mot Sidensjö och väg 335 mot Övik.

– Där har det varit underkylt regn och kallt, så det har varit glashalt på sina ställen, säger Johan Schlienger, kommunikatör på polisens regionsledningscentral i Umeå.

Risken finns att det besvärliga väglaget även kommer till Västerbotten under eftermiddagen och kvällen.

– Vi har fått in rapporterar om att det är halt på sina håll och blir det lite kallare här kan det sprida sig hit, säger Johan Schlienger.