Battle of Bonia: Följ match för match

Övrig sport Battle of Botnia 2016 avgörs under lördagen. Två hemmahopp, sju heta matcher och en huvudmatch mellan två obesegrade fighters, Följ galan match för match här från 18.00.

Liverapportering: (uppdateras match för match)

Info (uppdaterad 19:29): Då matcherna från amatör-SM som avgjorts precis före galan dragit ut något på tiden blev galans start något försenad.

Matcher: (Senaste matchen står överst, sedan kommande och nedanför tidigare avgjorda matcher)

Match 4: Elena Belaya (UKR) – Iman Darabi (SWE)

Så var matchen:

Match 5: Edgars Skrivers (LET) – Fernando Flores (SWE, Renyi-Umeå)

Så var matchen:

Match 6 Co Main Event: John Palaiologos (GRE) – Jonatan Westin (SWE)

Så var matchen:m

Match 7 Main Event: Manolo Scianna (ITA) – Daniel Teymur (SWE)

Så var matchen:

Match 3: Ivan Zidar (KRO) – Viktor Gustavsson (SWE Renyi-Umeå)

Vinnare: Ivan Zidar, TKO

Så var matchen:

Första ronden inleddes ganska passivt, med flera stora svingar, men få träffar, mest en massa bensparkar och någon hög spark som satt från Gutavsson. Sedan lyckades Zidar få in en träff med ett rundslag, eventuellt en armbågde, som gjorde att Gustavsson började blöda från näsan, kanske bröts den. Han gick då mer på attack, men då lyckades Renyi-fightern låsa det läget. Som helhet ändå en jämn rond.

Fortsatt jämt i andra ronden där båda letade efter luckor. Viktor fick in ett par träffar mitt i ronden, men Kroaten kontrade bra och fick igång blodflödet från näsan igen. Mot slutet av ronden fick dock Zidar in ett par rejäla träffar som tog ned Gustafsson på golvet och han fortsatte mata slag. Tillslut med sex sekunder kvar av ronden gick domaren in och bröt matchen.

Match 2: Evgeniy Bova (UKR) – Yosef Ali Mohammad (SWE)

Vinnare: Yosef Ali Muhammad, TKO

Så var matchen: Matchen började lite passivt när jätten Muhammad inte riktigt hittade sitt avstånd och inte kom åt Bova, men efter mindre än två minuter small det bara till. Ett slag och en rejäl spark i huvudet på Bova så var matchen över. Domaren fick gå in och bryta när Bova var försvarslös efter de två snabba och stenhårda träffarna.

Match 1: Anna Kuzmenko (UKR) – Minna Grusander (FIN)

Vinnare: Minna Grusander, TKO

Så var matchen: Findlänskan inledde oerhört aggressivt. Gick rakt in, matade slag och tog ned Kuzmenko efter bara 30 sekunder. Sedan var det nära att hon lyckade strypa ut Ukrainskan, men hon klarade sig. Grusander fortsatte att vara aktiv och få in träffar och en knockout hänge i luften när första ronden blåstes av.

I andra ronden fortsatte matchen att vara en sluggerfest med Grusander i förarsätet, men även Kuzmenko fick in ett par fina attacker, bland annat ett spinslag. Mot slutet av andra ronden togs matchen till golvet och återigen med Grusander i överläge, men Kuzmenko klarade sig ronden ut.

I tredje roden blev det lite mer avvaktande då Kuzmenko gick för en nedtagning och Grusander fajtades på sin ledning och la in låga sparkar, men mot slutet på ronden gick Grusander på attack och den gången var Ukrainskan försvarslös och domaren gick in och bröt matchen efter en rad träffar.