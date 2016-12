SM-silver för Edlund

Övrig sport Caroline Edlund gick för guld, men tog ett SM-silver i MMA till hemmaklubben Renyi på lördagen i Umeå Energi Arena.

Renyi-Umeås Caroline Edlund var Umeås hopp under finalpasset på MMA-SM under lördagen. Hon klev ut i final i b.klassen på 61.2 kg redan 10.30 mot regerande mästarinnan Eva-My Persson från Ljusdal, tävlandes för Nacka Dojo IF.

Caroline Edlund som drabbades av magsjuka inför tävlingen klarade fredagens semifinal bra, men i finalen orkade hon inte riktigt att stå emot motståndaren.

Första ronden blev stående där båda fajterna växlade slag, i den andra fick Edlund in ett riktigt bra grepp, men Persson tog sig ur med en spark som hon blev varnad av domaren för. Persson var dock den mer aktiva som fick in något fler slag och i slutronden tog hon ned matchen på golvet.

Edlund försökte få till ett matchavgörande grepp, men fick inte riktigt tag på Persson och tillslut kunde den regerande mästarinnan ta hem matchen på domslut.