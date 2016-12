Umeå Polis har gjort en avspärrning inne i gallerian Utopia i Umeå där det ska ha skett ett inbrott.

Inbrottet upptäcktes under lördagsmorgonen och har troligtvis skett under natten mot lördagen. Under förmiddagen har polisen spärrat av den lokal i gallerian som är berörd för att kunna säkra spår och göra en teknisk undersökning.

Enligt polisen har föremål till ett större värde stulits. Rubriceringen är i nuläget stöld genom inbrott.