En helt oförklarlig brist på lägenheter i Vindeln

Kostbara fantasiprojekt förändrar inte dagens lägenhetsbrist i Vindeln. Enda sättet är att bygga lägenheter, att bygga centralt och bygga nu. De planer som finns r om inte dömda att misslyckas så i vart fall en grav misshushållning med kommuninvånarnas skattemedel. Dessa pengar borde komma alla till del genom att utveckla samhällets kärna.

Det skriver Patrik N Forsberg som är bosatt i Vindeln.

Bristen på lägenheter i Vindelns tätort är välkänd. Likaså nyttan av en rörligare bostadsmarknad där de äldre inte stängs fast i sina villor. Många frågar sig med rätta varför inget händer.

Kommunen har genom det kommunala Vindelnbostäder (Vibo) försökt uppföra ett punkthus i flera år. Hade de övervägt att lika många lägenheter uppnås av att uppföra det på längden och lågt, likt övriga byggnader längs samma gata, i stället för på höjden i kvarterets mitt, så hade hyreshuset varit inflyttningsklart. Men vill Vibo göra en poäng av att bygga högt så får väl folk finna sig i att vänta.

Det finns dock andra platser i centrala Vindeln där höga punkthus kan uppföras utan negativ inverkan på närmiljön. En som mer än någon annan uppfyller vad folk betraktar som ett attraktivt boende, att det ska ha ett naturnära läge samtidigt som allt kan nås inom gångavstånd, är området mellan Ordenshusvägen, Cellovägen och Tåvägen.

Hyreshus på denna plats skulle i ett slag lösa den lägenhetsbrist som råder. Samtidigt som det får en positiv effekt på omgivningen genom att inlemma ovanliggande villaområde som hittills upplevts ligga utanför och avlägset, in i en sammanhängande bostadsmiljö. Men hela det centrala området fram till Karlsgårdsvägen skulle gynna tätorten att utvecklas med mer bostäder.

Så varför har inget skett? Åtminstone den mark som kommunen äger borde vara enkel att planlägga. Ryktet att det är för planerna på ett nytt villaområde utanför Vindeln ovan industriområdet kan inte rimligtvis stämma. Vindelns samhälle är med sin låga befolkningstäthet redan alldeles för utdraget med en längd på cirka 2,8 km och en bredd mellan 400 och 1 000 m.

Problemen är många fler än bara ett svagt centrum, som att det hämmar kommunikationer då avstånden blir så stora att tillgång till bil krävs. Än värre blir det om Vindeln ytterligare förlängs. Och till skillnad från nya bostäder 400 m från Konsum, vilket gynnar Vindelns utbud av verksamheter, så riskerar dessa placerade 2 km utanför längs vägen mot Umeå att folk hellre åker dit då avståndet blir så stort att de ändå måste ta bilen för att handla.

Att uppföra nya bostadsområden på naturmark utanför befintliga samhällen kritiseras allt mer, och myndigheternas riktlinjer betonar att detta ska hindras genom att utveckla centrala delar i de samhällen som behöver växa.

Att få plats med mer är inget problem i Vindeln, där den stora framtidsfrågan är hur vi ska få en modern välfungerande tätortskärna. Dessutom innebär Vindelns allt äldre befolkning att många villor kommer ut till försäljning de närmaste åren, och då invånarna minskat i årtionden, så lånar inte bankerna ut till den som vill bygga i Vindeln då ingen kan vara säker på att få igen pengarna.

Få skulle alltså ha råd så länge inte kommunen utöver att ge bort dyrt förvärvad mark gratis, dessutom ekonomiskt stöder dessa genom att gå i borgen för banklånen. Med tanke på de stora och faktiskt nödvändiga utgifter som finns är det tveksamt om kommunen borde subventionera privata bostäder.

Bara kostnaden för att köpa in produktiv åker och skogsmark, anlägga vägar, spränga ner avloppsledningar i berggrunden och så vidare, torde innebära att en ny simhall får klara sig utan vatten åtminstone under vår livstid. Även den kostnadskrävande skötseln av denna utdragna och glest utnyttjade infrastruktur ger en kostnad per person som vida överstiger den vid en central placering.

Till detta kommer att det i dagsläget finns 54 lediga tomter som kommunen redan färdigställt med kommuninvånarnas skattemedel. Det vore ekonomiskt förnuft, och en god hushållning med offentliga medel, om kommunen avyttrade dessa innan den börjar planera för ytterligare tomter. Men framför allt så finns inget behov av fler tomter. Ingen står i kö för att bygga.

Att det då till för kommunen oerhörda kostnader skulle behöva anläggas ett nytt villaområde är en gåta av rent himmelska proportioner. Något för mänsklighetens stora tänkare att begrunda.

Inte heller kan det vara så att kommunen avser att bygga några hyreshus på platsen. Vibo förklarade tydligt att syftet med punkthuset var att det skulle visa att ”här är centrum”. Att då underminera detta genom att bygga hyreshus utanför tätorten som en förort vore orimligt. Vi klarar oss utan förorter. Kommunen har också ett ansvar att med allmänna medel gynna inte bara en del utan hela samhällets bästa. Endast det är ett allmänt intresse.

Det vore, om inte på förhand dömt att misslyckas, så åtminstone ett i högsta grad ineffektivt sätt att få mer boende, och en grav misshushållning med kommuninvånarnas skattemedel. Pengar som borde komma alla till del genom att utveckla samhällets kärna.

Att satsa på ”attraktivare byggplatser” som någon magisk lösning är tyvärr fåfängt. Så det finns bara en sak att säga: Bygg lägenheter. Bygg lägenheter centralt. Och bygg lägenheter nu.

Det parti som inte inser detta, utan ägnar sig åt kostbara fantasiprojekt, får inte något större förtroende vid nästa val.

Patrik N Forsberg