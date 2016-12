Advokaten: Därför ska han frias

Brott och straff Norrmannen attackerades av den maskerade knivmannen – och högg tillbaka. Nu står han inför rätta för mord.

Detta har hänt Fyra personer i rånargrupperingen, varav flera Umeåbor, påstod sig ha narkotika till försäljning och åkte till Skellefteå, där affären skulle äga rum. De misstänks ha lockat de tilltänkta rånoffren, två män, till Morö Backe i Skellefteå under förespeglingen att narkotika skulle bytas mot kontanter, men när pengarna inte överlämnades uppstod tumult. 25-åringen knivhögg en av männen i rånargrupperingen så pass illa att han avled, men det skedde först efter att han själv blivit knivattackerad. Han medger därför att han utdelat knivhugg, men att det skedde i nödvärn och förnekar därför brottet han åtalats för. Mord och dråp är i lagens mening ett uppsåtligt dödande av en annan människa, men straffvärdena ser olika ut. Mord anses vara utgångspunkten när en annan människa uppsåtligen berövas livet, samtidigt som dråp används som rubricering i de fall då omständigheterna som föranlett gärningen anses som mindre allvarliga. Straffet för dråp är fängelse mellan sex och tio år, medan straffet för mord är fängelse mellan tio och 18 år, eller på livstid.

Den 25-årige mannen från Norge har tidigare haft ett narkotikamissbruk och bestämde sig därför för att åka till en kamrat utanför Robertsfors i mitten av oktober tidigare i år. Med sig hade han nämligen 35000 norska kronor som de skulle ha till att köpa narkotika, som en ung Umeåbo skulle förse dem med.

Men någon narkotika fanns inte. Den unga Umeåbon och tre av hans vänner misstänks nämligen ha paketerat om 750 gram nougat för att det skulle se ut som cannabisharts, som ett led i ett planerat rån.

På Morö Backe i Skellefteå misstänks två tjejer från rånargrupperingen ha mött upp köparna och krävt att få pengarna innan ”narkotikan” levererades. Det gick däremot inte och tjejerna misstänks därför ha hänvisat männen till en mörk plats i närheten, vilket skapade oro och fick männen att vilja dra sig tillbaka och köra därifrån.

När de hade satt sig i bilen såg de hur två personer, varav en maskerad med rånarluva, sprang mot dem.

Den 25-årige norrmannen, som satt på förarplatsen, beslutade sig då för att köra därifrån. Här hade det misslyckade rånförsöket kunnat få sitt slut utan det blodiga tumultet som senare blev verklighet, men bilen var utrustad med automatlåda och efter att 25-åringen först backade och sedan skulle köra framåt och lämna platsen, så fick han av misstag in parkeringsläget.

Det blev tvärstopp.

Den maskerade mannen från Umeå, som senare dödades under tumultet, fick upp förardörren och högg mot 25-åringen upprepade gånger.

– Sammanfattningsvis är det fråga om åtta hugg, möjligen tio, som han utsattes för av den angripande personen, säger advokat Jens Nyström som försvarar 25-åringen i rättsprocessen.

Han menar att hans klient agerat i nödvärn, eftersom våldet inte är ”uppenbart oförsvarligt” och att han vid tillfället inte haft möjlighet att besinna sig. Därför ska han frias, menar han.

– Han blir angripen av en person med rånarluva och får flera hugg mot sig under ett ytterst hastigt händelseförlopp, då det varit närmast omöjligt att avgöra hur mycket våld som räcker för att freda sig. Under hela angreppet har han trott att angriparen hade en kniv i sin hand, förklarar Jens Nyström under rättegången, som startade på onsdagen i Umeå tingsrätts säkerhetssal.

Även de två tjejerna från den andra grupperingen, som misstänks för rånförsök, förnekar brott. En av dem menar att hon befann sig på platsen för att hämta alkohol, samtidigt som den andra hävdar att hon saknar väsentliga minnesbilder från händelsen och inte har haft uppsåt att råna någon.

Den tredje personen i rånargrupperingen, en man bosatt i Umeå som var bekant med den nu dödade Umeåbon, erkänner däremot att han var inblandad i händelsen.

Samtliga var påverkade av narkotika och totalt tre av de sex inblandade personerna blev knivhuggna vid händelsen.