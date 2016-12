Trumps politik ger positiva motkrafter

Debattartiklar (2016-12-08) De samhälleliga maktstrukturer som bar fram Donald Trump till presidentposten finns inte bara i USA. Han är ett resultat av ett urspårat ekonomiskt system, effekterna av detta finns även i Europa. Situationen kommer också att skapa en ny typ av social humanism utan gränser. Starka motalternativ kommer att framtvingas – den positiva Trumpeffekten.

Det menar Lars Dahlström, Umeå, som är pensionerad docent i pedagogik med en bakgrund som lärarutbildare, bland annat vid Umeå universitet.

Många har reagerat på resultatet från det amerikanska valet. De flesta har blivit skrämda och oroliga. Officiella uttolkare har refererat till de demagogiska uttalanden som gjorts av valets vinnare republikanen Donald Trump.

Sammanfattningsvis har det gällt muslimer och den mexikanska muren, kvinnor och sexism, USAs framtid och en protektionistisk, miljöförnekande ekonomisk politik och hans motståndare den e-post-fifflande demokraten Hillary Clinton och den ekonomiska och mediala makt hon representerar.

Många undrade också förvånat hur det amerikanska folket kunde välja en president som gav en känsla av Ny demokrati och deras korta politiska liv under det svenska 90-talet. Detta i en nutid då många redan skrämts av andra clowner i politisk klädsel.

Men egentligen var det i många stycken samma politik som presenterades av Trump och Ny Demokrati baserad på populism, missnöje, marknadsliberalism, nationalism och främlingsfientlighet och vars tradition i dag underhålls av Sverigedemokraterna.

Efter genomläsning av kommentarer från en grupp initierade författare görs ett försök till en djupare analys av det politiska skeendet i USA. Analysen är framför allt baserad på utländska författare och forskare från Naomi Klein och George Monbiot till Cynthia Kaufman och Immanuel Wallerstein.

Det gemensamma draget i deras analyser refererar till samhälleliga maktstrukturer som gäller för många länder i dag men som initialt skapades och fortfarande vidmakthålls i stor utsträckning av USA och England. Dessa samhälleliga maktstrukturer har under de senaste åren framför allt kritiserats från den politiska vänstern och globala rörelser.

Den kritiken har aldrig tagits på allvar varken här i Sverige eller i USA. Dessutom har kritiken smutskastats och marginaliserats av maktens representanter eftersom den inte nämnvärt påverkat den individuella sfären hos den arbetande medelklassen eller samhällseliten. Dessa har kunnat fortsätta att förbättrat sina liv genom att gynna kommersialismen.

Däremot har dessa maktstrukturer kraftigt påverkat det Guy Standing kallar prekariatet, det vill säga den nya underklass som bland andra består av timarbetare inom serviceyrken, arbetslösa, flyktingar och tiggare. Det vill säga, alla utan social och samhällelig stabilitet i sin tillvaro.

Men dessa samhälleliga maktstrukturer är inte uppfunna av Donald Trump. Han ses snarare som ett resultat av det som ekonomerna Frederick Hayek och Milton Friedman förordade redan under 1970 talet, nämligen en ohämmad marknadsekonomi som gynnar den ekonomiska eliten och som enligt teorin så småningom även ska sippra ner till dem som befinner sig på samhällets botten.

Denna marknadens hegemoni har emellertid aldrig hållit vad den lovat under de dryga 30 år som den verkat. Och nu lovade Trump att ändra på det genom sin demagogi om en maktstruktur som han tydligen är omedveten om att han själv är en del av. Det har ju visat sig tidigare i historien att karismatiska ledare som säger trångsynta sanningar som de själva tror på kan entusiasmera de som känner sig bortglömda och marginaliserade. Sverigedemokraterna är ett nutida exempel.

Framtiden kommer att utvisa huruvida ett USA som leds av President Trump blir ett bättre samhälle för prekariatet. Många med mig tvivlar på det. I stället kommer nya sociala konfrontationer att skapas som en ytterligare negativ Trumpeffekt.

Finns det då inget hopp att sälla sig till i denna egoismens och trångsynthetens era?

En positiv förändring kan skapas om man följer Antonio Gramsci’s devis ”Pessimism of the intellect and optimism of the will” som han uttryckte det under Mussolinis fascistiska era i Italien. Det vill säga att vi trots att vi intellektuellt förstår problemet kan utnyttja vår kollektiva vilja och sprickorna i den ekonomiska maktens system till att skapa en ny typ av social humanism utan gränser bortom en ohämmad marknadsekonomi.

Det är den positiva Trumpeffekten, nämligen att den kommer att framtvinga starka motalternativ.

Lars Dahlström