Tobias Levander: Snart kommer han till Stockholm ändå

Opinionskrönikor (2016-12-08) Nobelveckan är här, men den mest uppmärksammade av årets pristagare saknas. Bob Dylan har anmält förhinder. Det var väl knappast heller något annat att vänta. Dylan har uppnått friheten att kunna göra bara det han vill, på sina egna villkor. Det är en frihet han lärt sig värdesätta. Att delta i den omfattande liturgi som omger nobelfirandet hör uppenbarligen inte till det han vill.

Dylans karriär startade och tog fart på 1960-talet, ett årtionde av politiska, sociala och kulturella omvälvningar och trauman. Att delta i massrörelser låg aldrig för honom, men flera sådana rörelser tog till sig hans sånglyrik. Kanske mer än någon annan bidrog han till att ge tidens skeenden text och musik, även om han själv nog oftare hittade inspiration i betydligt äldre texter än man hittade i dagstidningarna.

Hans texter och musik har också fått en tidlös stämpel. Till på köpet hade han också förändrat populärmusiken för alltid. Innan han ens fyllt 25.

Dylans karriär och kreativitet upphörde naturligtvis inte på 1960-talet. Han har fortsatt roa, oroa, fascinera och provocera under de årtionden som gått sedan dess. Den blandade publik man ofta ser på Dylan-konserter visar att han fortsätter locka ny publik som inte var påtänkt under den tidsperiod Dylan själv blivit så förknippad med. Vissa av dem kommer att vara där nästa gång cirkusen är i staden, för andra räcker den första konserten mer än väl.

Själv tillhör jag den andra generationen av Dylan-fans. Vid tre års ålder fick jag följa med mina föräldrar till Göteborg när Dylan gav två spelningar på Scandinavium 1978. Jag fick begripligt nog inte följa med på själva konserterna, men har tagit många möjligheter att ta igen dessa missade upplevelser i vuxen ålder.

Under den tid jag haft möjlighet att följa Dylan på närmare håll har han ägnat en stor del av sitt liv åt att åka många varv runt världen på sin Never Ending Tour. Ja, plus att han spelat in ett flertal skivor, skrivit en bok, gjort radioprogram, målat och en del annat. Dylan-intresset har tagit mig till platser jag aldrig annars hade besökt, gett mig vänner och fått mig att upptäcka musik och böcker jag annars gått miste om. Det har tagit mig på både fysiska och intellektuella resor.

Trots alla biografier som skrivits, trots all hans egen offentliga aktivitet, Dylan lär förbli undflyende och svårtillgänglig, omgärdad av myter. Han har alltid framstått som en solitär figur som gått sin egen väg med visst besvär. Han vill vara i fred och slippa vara ständigt påpassad, men han vill också ha publikens applåder. Genom det väloljade turnémaskineri han byggt upp under har han hittat ett sätt att i hög grad kunna kombinera dessa motstridiga begär. Hoppas jag.

Nej, Dylan kommer inte till Stockholm och deltar i nobelveckans alla ritualer. Om ödet inte vill annorlunda kommer han säkert säkert dit snart ändå, fast i annat ärende. Då för att framföra sin musik på en konsertscen, på sina egna villkor. Senast gryningen dagen därpå rullar turnébussen vidare och han kan upprepa sin kvällsritual någon annanstans.

Tobias Levander

har skrivit om amerikansk politik under många år på sociala medier