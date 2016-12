Här är INVSN:s starka Umeå-video

Musik Rockbandet INVSN släpper musikvideon till låten Immer Zu, inspelad i Umeå med ett stort antal kvinnor medverkande.

Videon, som premiärvisas på Gaffa, spelades in i Umeå i september av Elina Bygdén och Sandra Wasara Hammare på produktionsbolaget OK, It’s A Fence.

– Vi ville gestalta personer som identifierar sig som kvinnor i det offentliga rummet, en dialog mellan kropp och omgivning, mellan porträtt och grupp, säger Elina och Sandra om musikvideon till tidningen.

Låten, Immer Zu, är ett smakprov på INVSN:s kommande album The beautiful stories som släpps på skivbolaget Woah Dad den 10 februari. Skivan spelades in i Svenska grammofonstudion under våren, är producerad av Adam ”Atom” Greenspan och mixad av Michael Ilbert i klassiska Hansa-studion i Berlin, skriver Gaffa.

Se videon här (via Youtube):