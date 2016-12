Umeå Det hala vägunderlaget under söndagen gör att all lokaltrafik i Umeå just nu står stilla.

Ultra skriver på sin hemsida att all lokaltrafik i Umeå just nu står stilla. Det hala vägunderlaget är orsaken till att inga lokalbussar just nu kan tas i trafik.

