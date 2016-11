Nytt Säkert-album släpps i februari

Musik Nu står det klart: Säkerts nya album släpps i februari.

Umeåmusikern Annika Norlin har berättat att hon släpper ett nytt album under namnet Säkert nästa år.

Nu står det klart att skivan, som är inspelad i den legendariska Hansa-studion i Berlin, kommer att heta Däggdjur och släppas den 3 februari.

Annika Norlin, som kommer från Östersund men i dag bor i Umeå, har gjort musik på svenska som Säkert tillsammans med en rad Umeåmusiker, däribland parhästen tillika producenten Henrik Oja. Säkert har släppt två album, en självbetitlad debut 2007 och Facit under 2010. Några år senare gav Säkert ut ett översatt album på engelska.

Parallellt har Annika Norlin gjort musik som sitt engelskspråkiga alias Hello Saferide, som senast gav ut albumet The Fox, The Hunter and Hello Saferide för två år sedan.