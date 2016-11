Magnus Carlson till Umeå

Trummor: Lars Skoglund (Laakso, M Krunegård, Shout out Louds, Lykke Li, Oddjob)

Bas: Anders Kappelin (Weeping Willows, Syster Sol, Club Killers)

Gitarr: Anders Lewen (The Beat From Palookaville, Sven Zetterberg)

Orgel: Patrik Kolar (Club Killers, Moneybrother)

Trumpet: Goran Kafjes (Oddjob)

Saxofon: Per Ruskträsk Johansson (Oddjob)

Congas: Christer Björklund (The Beat From Palookaville)