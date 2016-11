Polisen varnar för höga smällar

Nordmaling Polisen kommer under måndagskvällen orsaka flera höga smällar.

Polisen arbetar just nu med en förundersökning där en anmälan kommit in om flera höga smällar i Nordmaling. Polisen kommer under måndagskvällen därför att själv orsaka två höga smällar. För att höra om ljuden liknar det från anmälan.

Enligt Marie Andersson, kommunikatör hos polisens Regionledningscentral, är smällarna kontrollerade. Men hon kan inte ange en exakt tid när det händer.

— Vi går ut med informationen för att upplysa allmänheten. Det är ingen fara för allmänheten, säger Marie Andersson