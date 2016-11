Ger ökade kostnader för hemtjänsten

Umeå Filip Hallbäck (Fi) vill veta hur den av riksdagen beslutade nedskärningen av rätten till personlig assistens drabbar Umeås kommuninvånare.

När han ställde frågan i kommunfullmäktige väckte han en diskussion om att statens lagförslag innebär en förskjutning av kostnader från stat till kommun.

Filip Hallbäck frågade: ”Hur många individer i Umeå kommun berörs direkt av regeringens nedskärning av LSS?” Andreas Lundgren (S), ordförande för Individ- och familjenämnden, svarade att Försäkringskassan redan sedan en tid tillbaka har stramat åt rätten till personlig assistent. Trots Umeå kommuns befolkningsökning har antalet personer med rätt tilll personlig assistans via Försäkringskassan minskat med tretton procent, från 235 till 208 mellan åren 2010-2016. Under samma period har nämndens kostnader för hemtjänst ökat.

— Det är svårt att göra de här bedömningarna och det kanske inte ser ut så i hela landet men här i Umeå ser vi en kostnadsövervältring på kommunen som handlar om tiotals miljoner kronor, sa Andreas Lundgren.

Anna-Karin Sjölander (C), ledamot i Individ- och familjenämnden, tycker att det svaret signalerar offerkofta.

– Han borde istället svara på hur vi ska klara det här inom nämndsramen, sa Anna-Karin Sjölander.

Mattias Larsson (C) påpekade att det är LSS-lagens konstruktion, med en gräns på under och över 20 timmar, som avgör om kommunen eller staten ska ta ansvar för kostnaden. Kommunen tar allt ansvar om behovet är 20 timmar eller lägre.

— Det skapar ett väldigt incitament för att styra behoven både uppåt och neråt, sa Mattias Larsson.

Andreas Lundgren (S) svarade med att kritisera sin egen regering.

— I den här frågan sitter kommunen med Svarte Petter, sa Andreas Lundgren.