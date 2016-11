Världsstjärnan spelar i länet

Nöje EDM-producenten och Swedish House Maffia-stjärnan Sebastian Ingrosso kommer till Stadsfesten nästa år. Enligt arrangören är det den ”absolut största artist” som spelat på Stadsfesten.

– Det känns helt fantastiskt galet bra att vi landat den största artist och produktionsbokningen genom tiderna i Skellefteå, säger Stadsfestens Gunnar Karlsson i ett pressmeddelande.

Sebastian Ingrosso var tidigare med i Swedish House Maffia och ligger bakom låtar som ”Don’t You Worry Child”, ”Save the World”, ”Sun is Shining” och ”Something New”.

I dag är han en del av artistduon Axwell/Ingrosso och han äger också skivbolaget Refune Records där musikproducenter som Style of Eye, Alesso, Otto Knows, Steve Angello, An21, Max Vangeli och Silvana Imam har släppt sina låtar.

Stadsfesten äger rum 28 juni–2 juli och biljetter släpps onsdagen den 1 februari 2017.

Enligt arrangören kommer fler artister släppas inom kort.

