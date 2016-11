Weeping Willows till Umeå

20 årsjubilerande bandet möter Norrlandsoperans Symfoniorkester i en konsert i april.

FÖLJ ÄMNEN Kultur Musik

Extra allt utlovas när Weeping Willows besöker Umeå på sin Sverigeturné till våren. Stråk och blås skapar musik som för tankarna till Hollywood, Frank Sinatra och gammal Broadwaymusikal när de nu samarbetar med symfoniorkestrar.

– Jag har länge velat skapa ett samarbete med Weeping Willows, ett av Sveriges mest folkkära och samtidigt egensinniga band, säger Elisabet Ljungar musikchef på Norrlandsoperan i ett pressmeddelande. Jag tror att det här är en efterlängtad konsert och vi hoppas att den ska locka många lyssnare, även en publik som kanske inte vanligtvis kommer till Operan.

Weeping Willows debuterade för 20 år sedan med skivan Broken Promise Land. Deras känslosamma och tankfulla låtar handlar ofta om sviken kärlek och brustna illusioner och en av deras mest framgångsrika låtar är Touch Me som kom 2002.

I mars i år gav bandet ut sitt nionde album Tomorrow Became Today. Senaste singeln My Love Is Not Blind har nu legat 30 veckor på Svensktoppen.

Vid konserten på Norrlandsoperan spelas hela debutalbumet och akt två består av de mest kända låtarna från övriga album. Dirigent är Christoffer Nobin.