Liberal skolpolitik – då och nu

Debattartiklar (2016-11-28) Vi befinner oss i dag rätt långt ifrån den liberale skolreformatorn Fridtjuv Bergs ideal om gemensam ungdomsskola – efter systemskiftet bort från en medborgarstyrd till en föräldrastyrd skola, där barn och föräldrar har förvandlats till kunder på en marknad.

Bert Mårald har läst en biografi om Berg och konstaterar att dennes skräckscenario för drygt 100 år sedan nu är verklighet.

På grund av labilt parlamentariskt läge blev Fridtjuv Bergs tid som ecklesiastikminister i Karl Staaffs ministärer inte särskilt långvarig. Ser man till skolpolitiken ur ideologiskt perspektiv blev ändå hans gärning av varaktig betydelse, med bäring in i vår tid trots att hundra år förflutit sedan hans bortgång.

Det framgår av den helhetsbild av Fridtjuv Berg, som pedagogikdocenten Joakim Landahl ger i boken Politik & pedagogik. En biografi över Fridtjuv Berg. (Lärarförlaget, 2016)

Berg växte upp i patriarkal miljö i Finspång, underställd patronen Carl Ekman, som uppdragit ansvaret för bruksbarnens skolgång åt hans far, en exceptionell folkskollärare med kontakter i opinionsbildande kretsar. Den brådmogne sonen visade sådan kunskapstörst, att han slukade Shakespeares samtliga verk samtidigt som han föraktfullt talade om korvstoppning. Efter studier vid lyceum, folkhögskola i Danmark och kort undermålig seminarieutbildning i Göteborg verkade han på hemmaplan som faderns efterträdare.

Trettioårig tillträdde Berg en lärartjänst i huvudstaden, varefter hans karriär tog fart. Han fick kontakt med sin kollega Emil Hammarlund, initiativtagare till Sveriges Allmänna Folkskollärarförening och redaktör för kårens tidning.

1883 utgav Berg sin pamflett Folkskolan som bottenskola, där grundtanken var att barnens utbildning skulle vara gemensam under de första sex skolåren för att sedan differentieras. Som vänstersinnad liberal invaldes han i riksdagen. Han markerade klar front mot höger, höll till och med förstamajtal men varnade för socialismen.

Då posten som ecklesiastikminister, ansvarig för skolväsen, universitet och kyrka, som tidigare uppburits av biskopar och höga akademiker, tilldelades en folkskollärare väckte det indignation. I akademiska kretsar var aversionen mot kåren så stark att den höll på att kosta Selma Lagerlöf Nobelpriset. Historikern och akademi-ledamoten Harald Hjärne, som uppskattade Lagerlöf, hade svårt att fördra att boken om Nils Holgersson utkommit på initiativ av folkskollärare, däribland Berg som också väckt irritation med sin radikala stavningsreform 1906.

I Bergs reformpaket ingick genom seminariestadgan 1914 en markant kvalitetshöjning av lärarutbildningen. Genom idogt kommittéarbete bäddade Berg också för den för alla skolformer gemensamma Skolöverstyrelsen och 1919 års undervisningsplan, kontrasignerad av socialdemokraten Värner Rydén. Där ersattes katekesen med en större dos biblisk historia och betoning av Jesu liv och gärning. Under de första skolåren gavs plats för det nya identitetsskapande ämnet hembygdskunskap.

Den hedersplats i vår utbildningshistoria som Berg åtnjuter har bara fläckats av beslutet att ge de manliga folkskollärarna högre löner än de kvinnliga, trots samma utbildning och arbetsuppgift. Följden blev skilda fackförbund efter kön, vilket bestod i decennier.

I städerna liksom på landsbygden restes ståtliga skolhus,” lyxpalats för folkets barn”, som rönte kritik från konservativt håll och Skattebetalarnas förening. Nu inleddes folkskoleprogressivismens lyckosamma era i dess strikta och disciplinerade form, väl att skilja från den flumvariant som frodades under 1970-talet, då kunskapstillägnan och bildningsideal tog stryk. Det blev till förfång för de barn som dvaldes i en socialt och kulturellt torftigare miljö. Klassresenärerna blev färre.

Bättre blev det inte då skolväsendet kommunaliserades fullt ut av Göran Persson på Ingvar Carlssons uppdrag, sedan folkbildaren Bengt Göransson förts åt sidan. I kölvattnet av den tyranniska sovjetkommunismens fall följde avregleringen av våra institutioner, det må gälla värnplikt, post eller järnväg. Ett annat byte för de nyliberala bildstormarna blev skolan.

Med det borgerliga maktövertagandet 1991 fick moderaternas Per Unckel och Beatrice Ask, utan nämnvärt motstånd. driva igenom skolpengen. Det var som att öppna Pandoras ask. Skolkoncerner och riskkapitalbolag trädde snart fram, med en vision om att utbildningssystemet kunde inkorporeras i det börsnoterade näringslivet. Det finns tecken på att våra universitet kan drivas ner i samma moras.

Landahl visar hur den utpräglade liberalen Berg på en närmast profetiskt vis varnade för ett system med flytande statsbidrag, där myndigheten betalade ett visst penningbidrag för varje barn, som följde med till den valda skolan, kommunal eller privat. För Berg var detta ett skräckscenario, som skulle söndra och splittra nationen.

Nestorn inom svensk utbildningshistoria Gunnar Richardson, länge Folkpartiets ledande utbildningspolitiker har spekulerat i hur Berg skulle ställt sig dagens skoldebatt. Slutsatsen är klar. Det rör sig om ett avgjort steg bort från Bergs ideal om gemensam ungdomsskola, ett systemskifte bort från en medborgarstyrd till en föräldrastyrd skola. Barn och föräldrar har förvandlats till kunder på en marknad.

Om barnen, fortsätter Richardson, berövas garantier för att på skoltid erhålla saklig information om skilda kulturer, politiska system och trosuppfattningar har ett verkligt systemskifte ägt rum. Kanske drevs konformism och social integration inom skolväsendet så långt att det bäddade för systemskifte i motsatt riktning. Då kvaliteten eftersattes framkallades en rikoschett. Ur denna frustration växte paroller om individuell valfrihet fram. Vem vill ifrågasätta detta enkla och synbart sympatiska budskap?

Landahls bok leder rakt in i aktuell skoldebatt. Då kan det tyckas långsökt att knyta an till den åldrande Erik Gustaf Geijers kommentar till ärkebiskop Johan Olof Wallins tal vid invigningen av Katedralskolan i Uppsala. Det var då Geijer under vånda och stort rabalder bekände sig till liberalismen och där utbildningen var central. För skolans del gällde, menade den nyvordne liberalen, att den på på lika villkor borde göras tillgänglig för alla samhällsklasser och ställas under statlig och inte lokal kontroll. På vinstintressen fanns självfallet inte en tanke.

I Umeå speglas utvecklingen väl av Minervagymnasiets nybyggnation samtidigt som Fridhemsgymnasiet verkar vara i färd med att avvecklas. Det var detta gymnasium, kallat Östra, som 1957 ersatte det centralt belägna sekelskiftesläroverket. Det ritades av den ledande skolarkitekten Åke E Lindqvist, som även signerat stadens simhall, som nu skattar åt förgängelsen. Kommer Fridhemsgymnasiet att gå samma väg?

Landahls digra bok är läsvärd, tillika en tankeställare, då den visar på mångtydigheten i den liberala ideologin. Här finns en del att begrunda för vår tids allestädes närvarande liberala skribenter.

Bert Mårald