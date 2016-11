Lokalt Onsdagen den 23 november visade sig vara den här länsbons turdag efter att personen i fråga kammat hem närmare en miljon kronor på travet.

Storvinsten, på 741 477 kronor, inbringades under onsdagens V86-omgång på Solvalla/Åby. Den vinnande kupongen, inlämnad via ATG:s hemsida, lyckades pricka in en rad med åtta rätt.

Kupongen kostade 1320 kronor och innehöll även 24 rader med sju rätt och 212 rader med sex rätt.