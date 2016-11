Dubbla inbrott i Umeå

Umeå Polisen har under tisdagen fått in tre anmälningar om bostadsinbrott på Gimonäs i Umeå.

Adresserna där inbrotten ska ha skett ligger bara ett stenkast ifrån varandra på Gimonäs i Umeå. Båda anmälningar inkom till polisen mellan 17:00 och 17:30 under tisdagen.

Det första inbrottet som anmäldes gäller en bostad på Matrosvägen. Där ska inbrottet skett nyligen, och gärningsmannen har gått in via ett fönster.

Den andra anmälda inbrottet inträffade bara en bit därifrån på Sågställarvägen. I båda fallen är det i nuläget oklart om någonting har stulits.

Polisen är på väg till båda adresserna för undersökningar.

UPPDATERAD 19:25

Polisen har nu genomfört förhör med vittnet och boende. I båda fallen är brottsrubriceringen grov stöld genom inbrott. Bland annat ska smycken och klockor ha stulits vid det två inbrotten.

UPPDATERAD 20:23

Polisen har nu fått in en tredje anmälan om ett inbrott på Södra Gimonäsvägen. Förövaren ska ha tagit sig in via husets baksida. Det är i nuläget oklart om något stulits.