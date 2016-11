För hälsan, inte prispokalen

Debattartiklar (2016-11-23) Umeås politiska makthavare har inte någon rätt att slå sig för bröstet. De allvarliga hälsohoten, brytande av lag för miljön, är en realitet och borde leda till åtgärder. Miljösatsning för minskade hälsorisker krävs – inte för att erövra prispokaler. Tyvärr finns inget som tyder på att så kommer att ske. Priset betalar umeborna med sin hälsa. Det skriver Jan Hägglund, gruppledare Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige och

Davis Kaza som är ordförande Arbetarpartiet i Umeå..

Hans Lindberg och Anders Ågren, kommunalråd för S och M i Umeå, skriver (VK 14/11) om kommunens arbete för miljön. Ivern att vinna miljöpris är också mycket stor.

Vi håller med om att det sker positiva saker i Umeå på detta område. Men det är vår skyldighet att även hålla fram bristerna. Och dessa är mycket stora. Makthavarna har känt till att halten av kvävedioxid vid Västra Esplanaden har överskridit Miljökvalitetsnormen (MKN) varje år sedan mätningarna började 2003.

Trots att 2016 ännu inte är slut kommer antalet dygn, där koncentrationen av kvävedioxid överstiger gränsvärdet, att vara så många att Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid återigen överskrids. Detta för fjortonde året i rad! Uppenbarligen tas inte riskerna på allvar.

Hur drabbas människan av höga koncentrationer av kvävedioxid? Svar: risken att drabbas av en rad sjukdomar ökar. Det gäller för hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier, lungcancer och demens. Något som understryker att hälsoriskerna inte tas på allvar är att MKN sedan början av 2006 har ställning av lag. Makthavarna har alltså brutit mot en lag rörande miljön under elva år!

Men oavsett den juridiska statusen på MKN drabbas umeborna av de höga koncentrationerna av kvävedioxid. Den omfattande ”Lucasstudien” (Lungcancer i Stockholm) visade följande: för dem som utsatts för alltför höga koncentrationer av kvävedioxid, under 15 år eller mer, hade risken att drabbas av cancer ökat med 50 procent (30 år senare)! De umeborna som har bott, eller arbetat, en längre tid i anslutning till V:a Esplanaden lever därmed farligt. Det finns all anledning att tro att gränsvärdena i Umeå överskreds redan innan mätningarna påbörjades. Därmed har också umeborna fått sin dos av för höga koncentrationer under 15 år.

Vi måste även uppmärksamma en studie från Umeå universitet. Den visar att för höga koncentrationer av den typ vi talar om här även ökar risken för Alzheimers och vaskulär demens!

Även om V:a Esplanaden är farligast vill vi utvidga varningen även till andra delar av centrum. Då mätningar har skett efter Storgatan och Östra Kyrkogatan har överskridanden av gränsvärdet för kvävedioxid kunnat konstateras även där. Hälsoriskerna och juridiken borde ha påverkat stadsplaneringen.

Så har tyvärr inte skett. Utvecklingen riskerar i stället att öka de hälsovådliga koncentrationerna av kvävedioxid. Låt oss nämna tre exempel: placeringen av Äventyrsbadet och Ikea samt effekterna av den Fördjupade översiktsplanen från 2011.

Då det begav sig uppgavs att badet, av ekonomiska skäl, behövde 380 000 besökare per år. Över 1 000 besök per dag. Detta kräver att folk bland annat. kommer från Nordmaling, Hörnefors, Bjurholm, Vännäs, Robertsfors, Sävar samt Holmsund och Obbola. Detta kommer att öka trafiken i centrala Umeå. Länsstyrelsen skrev om risken för en ”trafikinfarkt”. Badet placerades optimalt – om målet var att försämra Umeås luftmiljö.

Placeringen av Ikea på Tegssidan beräknades öka trafiken över broarna med 3 000 fordon per dygn. Detta även då Västra länken står klar. Ökningen av antalet fordon över älven riskerar leda till att bilarna kör, stannar, kör en bit till. Detta är sämst när det gäller utsläpp.

Översiktsplanen från 2011 har inneburit att stadskärnan har omvandlats helt. Nästan alla som vill bygga högt och stort har fått bygglov. Ett femtontal nya höghus för lägenheter, hotell och köpcentra planeras att byggas eller står redan på plats. Planen är att fördubbla antalet boende i centrala stan.

Detta ökar antalet bilresor, och därmed avgasutsläppen, ytterligare. Och det är från avgasutsläppen som kvävedioxiden kommer.

Denna bakgrund ger inte Umeås politiska makthavare någon rätt att slå sig för bröstet. De allvarliga hälsohoten, brytande av lag för miljön, borde leda till en handlingsplan för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Tyvärr finns inget som tyder på att så kommer att ske. Priset betalar umeborna med sin hälsa.

Jan Hägglund

Davis Kaza