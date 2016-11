Evastina Bender: De svikna valde en clown

Opinionskrönikor (2016-11-21) Det är många som kräkts. Själv trodde jag att jag var på väg till en hjärtattack. Hela kroppen värkte, tårarna rann. Jag orkade inte ens vara arg, det blev nästa stadium, som jag nådde två dagar efter presidentvalet. Hur är det möjligt att vi valt en fascistisk clown som ledare för alla dessa förenta stater?

Tjejen som jobbar på Sod House Bakery här i Ravenna, Seattle, står blek bakom croissants och scones. ”Jag kräktes i fyra timmar när det stod klart vem som vunnit. Och sen dess har jag gråtit varenda dag. Morgonen efter valet såldes allt slut. Slut på rekordtid. Vi borde bara ställt upp stolarna i en ring och bildat en stödgrupp för alla dessa chockade människor.” Till bilden hör att alla stater på västkusten klart röstade på Hillary.

I Pennsylvania, å andra sidan, vann Trump, vilket nästan fick min vän Nick att tappa förståndet på Barnes and Nobles bokhandel i Lancaster. Förtvivlad, tårfylld och förbannad rusade han runt i gångarna högljutt efterlysande en Idiot’s Guide to the Constitution. ”Jag måste hem och läsa den omedelbart!”

Själv läser jag en lugnande bok, bläddrar försiktigt i tidningarna, ransonerar radio-tiden. Jag undviker alla bilder av ni-vet-vem. Kommer han att sova i Obamas säng?, Blir det ”ball room” i stället för grönsaksland? Kommer han att beställa allt förgyllt från museerna i Washington D. C.?

Visst har han vunnit, Donald Trump, om än med liten marginal. Men det sorgliga är naturligtvis att den här sjuka demokratin stapplar sig fram med stöd av så få väljare. Enbart 57 procent orkade rösta! De många hundra tusen, som hjälpt till att öppna dörren till Vita huset för Trump genom att principfast rösta på kandidater som saknade minsta chans att vinna, får ta sin del av ansvaret för vad som kommer att hända. Seattles egen fullmäktigeledamot Kashama Sawant, som under hela valrörelsen energiskt uppmanat folk att inte rösta på Clinton, vill nu leda den proteströrelse mot Trump som redan börjat breda ut sig över kontinenten.

Historikern Doris Kearns Goodwin påpekar att Trump knappast är USAs första populistiska presidentkandidat. William Jennings Bryan hörde hemma i en liknande historisk period. ”Den industriella revolutionen liknade vår ”tech revolution” och globalisering. Livets tempo hade ökat och gjort människor nervösa. Telegram och telefoner fungerade snabbt. Invandringen var enorm. Och Bryans anhängare, liksom Trumps, var rädda inför förändringarna i landet.

Det är många som lider i detta land. Som är maktlösa och känner sig ignorerade och förminskade. Är hungriga och hopplösa. Många av dom är vita. Många röstade på Trump. Det är lätt att peka på Trump-anhängarnas främlingshat, rasfördomar och homofobi, lätt att inte se det som ändå är sant och viktigt under Trumpmötenas vällustiga och förvridna vredesorgier.

I sin bok ”Strangers in Their own Land” beskriver sociologen Arlie Hochschild ”den djupa historien”, genom möten med många Tea Party-sympatisörer i Louisiana. Historien som är passionerat känslomässig, bortom fakta och förnuft, en myt som upplevs som sanning. Det låter ungefär så här:

Du har tålmodigt stått i en lång kö, för något som kallas den amerikanska drömmen. Du är vit, kristen, med moderat inkomst, på väg att bli gammal. Du är en man. Det står folk bakom dig, och i princip vill du dem väl. Men du har väntat länge och arbetat hårt, och kön rör sig knappt framåt.

Nu ser du folk som ställer sig före i kön framför dig! Vem är de här inkräktarna? En del är svarta, andra är immigranter, flyktingar. Dom får sympati och socialbidrag. Staten vill att du ska tycka synd om dem.

Och vem styr staten? En blandras-man, sonen till en ensamstående mamma med låg inkomst, och han hejar på dom som gör före i kön. Presidenten och hans fru har själva gått före i kön. Pressen kallar dig rasist och homofob. Vart du än vänder dig känner du dig sviken.

Enter Donald Trump.

Evastina Bender

Seattle, Washington