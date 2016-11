Malin Rönnblom: Det handlar om kompetens ...

Opinionskrönikor (2016-11-19) Lyssnade på Studio 1 och en debatt om utlokalisering av statliga myndigheter, närmare bestämt E-hälsomyndigheten som nu ska flyttas från Stockholm till Kalmar.

Oenigheten var stor mellan moderaternas företrädare Cecilia Widegren och civilminister Ardalan Shekarabi. Det Widegren framför allt kritiserade var att en substansfråga – att Sverige ska vara i världsklass när det gäller e-hälsa – fick vika ner sig till förmån för det som beskrevs som en symbolfråga – statens legitimitet i alla delar av landet.

Inte minst var det, som Widegren beskrev det, tappet i kompetens som var det största problemet eftersom en stor del av de anställda vid myndigheten indikerat att de inte ville följa med till Kalmar. Shekarabi svarade med att valet av Kalmar byggde på just att det fanns kompetens där för dessa frågor där samt underströk vikten av att staten måste finnas i hela landet.

Visst förstår jag att en myndighet kan förlora i kompetens om stora delar av de anställda byts ut på en gång.

Men jag undrar också om inte föreställningen om vad kompetens är till stora delar är sammankopplat med en outtalad men självklar norm om var kompetens finns. Att den självklara anledningen till att de flesta statliga jobb finns i de tre storstäderna, och då särskilt i Stockholm, outtalat (och otänkt) anses vara för att det är där finns kompetensen, i centrum.

Allt annat är liksom periferi, där det inte finns så mycket, något som också illustrerades av journalistens fråga till generaldirektören för Statskontoret apropå om tidigare utlokaliseringar varit lyckade: hur ser det ut med den statliga närvaron på landsbygden? När de pratat Kalmar. Och allt utanför de tre storstäderna blir landsbygd, det där andra …

Jag tänker på hur många olika saker kompetens kan betyda, och när kompetens anses viktigt respektive inte. I den amerikanske presidentvalskampanjen blev det tydligt att politisk kompetens av många inte ansågs som viktigt, snarare sammankopplades den med ett korrupt system och en kandidat som stod utanför detta kunde framställa sig själv som ”ren”, som bärare av en annan och bättre kompetens, nämligen affärsmannens. Och när politiken blivit mycket av en affärsverksamhet är det ju det kanske inte så konstigt att den kompetens som efterfrågas är just affärsmannens.

Frågan är dock om denna kompetensomvandling hade varit möjligt om det inte handlade om att det var en kvinna som hade kompetens och en man som var utan. På något konstigt sätt blir kompetens ofta är en black om foten för kvinnor. En kompetent kvinna blir liksom tråkig och hennes kompetens inte så viktig.

Samtidigt som en kvinna alltid ska vara kompetent. Det hade varit helt omöjligt för en kvinna att segla in på ett för henne tidigare okänt område utan kompetens. Damm if you do and damm if you don’t.

Frågan är om uppdelningen mellan substans- och symbolfrågor är så giltig. Eller rättare sagt, att symbolfrågor i högsta grad är konkreta och fyllda med substans. Att det kan vara minst lika viktigt att människor har tilltro till sitt politiska system som att det kommer fler arbetstillfällen till orten.

Självklart är jobb viktigt men det är också förtroendet för det som är vårt gemensamma, ett förtroende som även lägger grunden för hur vi tänker om arbete och försörjning och vilket samhälle vi vill ha. Och för hur vi tänker om vad kompetens är, vem som kan ha den och var den finns. Att kvinnors och mäns kompetens ska värderas lika, liksom att det går att hitta kompetenta kvinnor och män utanför tullarna.

Malin Rönnblom

statsvetare, Umeå