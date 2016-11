Estland tillbaka i politisk osämja och oro

(2016-11-18) Det såg ut som om Estland inrikespolitiskt höll på att slappna av. Men när regeringen föll i en förtroendeomröstning i parlamentet i förra veckan var det ett steg tillbaka i osäkerhet, spänning och motsättningar.

Regeringen Roivas höll i nästan två år. Den hamnar därmed i kategorin för det ordinära. Regeringarna har sedan landet återfick självständigheten för det mesta suttit i ett par år. Det finns bara ett undantag. Det är regeringen Ansip som styrde i nästan nio år.

Reformpartiet har lett tre av de fyra senaste regeringarna. Misslyckandet för regeringen Roivas kan få kännbara följder för partiet.

Det har tagit tid för det partipolitiska landskapet att ta form. Många nya partier har bildats under de tjugofem åren. Väljarna har inte vetat ut och in på dem. Regeringskriserna och maktskiftena har duggat tätt. En förändring var likväl på gång med Andrus Ansip som premiärminister från 2005 till 2014. Hans regering red ut stormen under finanskrisen.

Självförvållade problem förvärrade krisens verkningar. Stora satsningar för lånade pengar hade gjorts, särskilt i fastighets- och byggbranschen. En högkonjunktur hade spätts på med stimulanspolitiska åtgärder. Regeringen tvingades till hårdhänta åtgärder för att ekonomin inte skulle braka ihop helt. Samtidigt gällde det att ha ordning på statsfinanserna för att kunna genomföra övergången till euro 2011.

Många gånger har det visat sig vara svårare att effektivt följa upp en tuff budgetsanering än att genomföra den. Taavi Roivas regering klarade det inte. De tre regeringspartierna blev oense om skatterna och den ekonomiska politiken.

Den offentliga ekonomin måste stärkas. Men för det krävs en bred koalition där de medverkande partierna faktiskt har förmåga att samarbeta och hitta konstruktiva lösningar. Det var ett första beting redan när regeringen Roivas bildades.

Regeringskrisen kom olägligt mot bakgrund av oron och händelserna i omvärlden. Förhållandet till Ryssland är spänt och nu ter sig även maktskiftet i USA som ett bekymmer. Att behålla den stadiga förankringen i EU, eurosamarbetet och Nato blir den andra stora uppgiften när en ny regering omsider tillträder efter en besvärlig regeringsbildning.