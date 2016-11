Misstog äggledare för blindtarm

Vård och omsorg Flickan skulle operera bort blindtarmen – men av misstog togs även en äggledare och en del av en äggstock bort.

När flickan kom in till sjukhuset i Västerbotten kräktes hon, hade feber och smärtor i buken och lades in för observation. Vårdpersonalen misstänkte att hon hade blindtarmsinflammation, vilket också kunde fastställas efter att flickan röntgats under natten sedan hennes smärtor tilltagit.

Det drog dock ut på tiden innan flickan kunde opereras, och under operationen konstaterade vårdpersonalen att blindtarmen hade brustit. Dessutom misstogs en inflammerad äggledare för blindtarmen, vilket ledde till att även höger äggledare och en del av höger äggstock avlägsnades. Behandlingen ledde till ett långt vårdförlopp.

Västerbottens läns landsting har nu, efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning, anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.