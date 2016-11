Countryband sjunger om kvinnors rättigheter

Musik Countrybandet Halm från Umeå blev less på att kvinnor inte kan känna sig trygga i samhället. Då skrev de sin nya låt Goddamn gun.

Halms nya låt och musikvideo kretsar kring ett aktuellt tema: kvinnors rättigheter.

– Den här låten skrev vi i frustration över att det inte är en självklarhet för kvinnor att känna sig trygga i dagens samhälle. Att fortfarande inte kunna gå var man vill, när man vill eller klädd som man vill kräver en förändring. You should not need a goddamn gun! Låten känns väldigt aktuell med tanke på det som har hänt den senaste tiden med övergrepp och trakasserier, säger bandet.

Det unga countrybandet består av Johanna Sandgren (banjo & sång), Lisa Johansson (piano, mandolin & sång), Maja Lundgren (kontrabas & sång), William Eriksson (gitarr) och Gustav Nestander (trummor). Gruppen, med stämsång som sitt signum, har uppträtt på flertalet country- och folkmusikfestivaler och även spelat på Nordirland. De släppte två skivor, och den tredje spelas in just nu.

Musikvideon till Goddamn gun (från Youtube):