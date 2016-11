Anthrax till House of Metal

Musik Legendariska thrash metal-bandet Anthrax kommer till House of metal i mars.

– Att få Anthrax till Umeå är otroligt stort! Vi är fantastiskt glada över att bokningen gick i lås, säger House of Metals arrangörsstab.

Bandet bildades redan 1981 och anses tillhöra “The Big Four of Thrash” tillsammans med Metallica, Megadeth och Slayer. Bandet har under sin karriär släppt hela 11 fullängdare med klassiker som “Fistful of Metal”, “Spreading the Disease”, “Persistence of Time” och albumet “Among the Living” som kommer att framföras i sin helhet som en del av skivans 30-års jubileum under 2017 års festival.