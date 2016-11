Snöfallet visade journalistikens segregering

Kulturkrönikor Snökaoset i Stockholm och det amerikanska valet pekar på varsitt vis ut journalistikens stora utmaningar i tider av ökande populism.

FÖLJ ÄMNEN Kultur Kulturkrönikor

Det var en sågning i de bästa syften, men Gunilla Brodrej gick i egen fälla med sin krönika i Expressen häromdagen om SVT-serien Midnattssols påstått samiska exotism. Att serien kan skyllas för en del norrlandsklichéer är otvetydigt, men att kritisera framställningen av samer som stereotyp, ”som militanta unga aktivister eller underliga kufar som plötsligt dyker upp med en jojk och något gravt gåtfullt i blicken” visade sig vara ett felsteg och mötte i sin tur kritik från det samiska sammanhang Brodrej drog ut till försvar för. Blind för sin egen roll som representant för majoritetssamhället, reproducerar Brodrej en nyskapad önskan på vad en same i dag skall vara, skrev läraren och debattören Johan Sandberg McGuinne i ett skarpt blogginlägg som pekade ut hur krönikan i stället för att kritisera klichéer blev en kliché i sig själv.

Som exempel på osynliga hierarkier och den goda viljans skadeverkningar är krönikan högintressant, men händelsen pekar också i en mildare tolkning ut fallgropar när fiktionens bilder av historiskt underbevakade områden ska tolkas – ett problemområde som i sin tur går att förstå via journalistikens kris och den spiral denna leder till av klichéernas utmanövrering av nyanserna i såväl journalistiken som i fiktionen.

I höst har problemet tacksamt lyfts i anslutning till en bredare diskussion om bilden av glesbygden, och i spåren av medieutredningen i förra veckan fick denna debatt åter skjuts – och därtill sitt skolboksexempel i form av det snöfall som samtidigt lamslog Stockholm och blev en slående illustration av den journalistiska segregationen i landet och dess följder, vilka klichébilder den skapar.

Få företeelser kan som ett snöfall dra linjen mellan stad och landsbygd och tätheten i snön blev denna gång symbolisk för en obalans på många plan. I norr föll snön lättviktigt fluffig, i Stockholm som en tung utbredd duns, vilket togs till stöd för att avfärda kritik mot den bevakning som i riksmedierna, även med de extraordinära förhållandena inräknade, blev oproportionerligt stor.

Beklämmande att följa var den polarisering händelsen provocerade fram, som effektivt hämmade den potential snöfallet hade kunnat ha för reflektion över storstadens och landsbygdens skilda eller gemensamma villkor och utmaningar. Å ena sidan den flabbiga raljans från norr över både halkande 08-or och självupptagen storstadsmedia, eldad av en större frustration över en konstant underbevakning, å andra sidan det symtomatiska i hur storstadsmedia inte heller i efterspelen syns reflektera över snedbevakningen eller vilka känslor den väcker i landsorten. I jakten på syndabockar i den Stockholmska snöröjningen fanns ingen plats för fördjupad insikt om vad rapporteringen kunde lära oss i vidare bemärkelse om fördelning av resurser.

Om den svenska snön för en stund ritade linjen mellan stad och landsbygd tydlig och om dess täthet för några dagar sammanföll med koncentrationen av journalister (var tredje journalist i Sverige bor i Stockholm visade Institutet för mediestudier i fjol), faller en parallell också ut till hur tätheten i medier och befolkning kan kopplas till det amerikanska val som avgjordes under kaosdagarna. Bland de många analyser som famlar efter förklaringar till Trumps framgångar pekas polariseringen mellan landsbygd och storstad ut, där befolkningstäthet utgör den starkaste skiljelinjen mellan de stater där Clinton respektive Trump gick starkt – en dimension med direkt bäring på det svenska sammanhanget och som förhoppningsvis kommer tröskas i den svenska debatten för att utvinna nödvändiga insikter för vårt lands utmaningar.

Hur ser mediebevakningen ut av nästa snöfall, nästa år? Ja, mer balanserad och med vidare perspektiv – åtminstone om etablerade medier behåller den tagelskjorta på, som man i eftersvallen efter det amerikanska valet iklätt sig världen över. I söndags publicerade The New York Times publisher Arthur Sulzberger ett undergivet inlägg där han tillstår att redaktionen felbedömt Trumps stöd, vädjar om läsarnas fortsatta förtroende och försäkrar att prestigetidningen framgent kommer göra sitt yttersta för en orädd och sakligt granskande opartisk journalistik. Och i Dagens arena sammanfattar Hanna Finmo de tongångar som hörs hos svenska publicister som också gått in i tider av rannsakning: nu måste journalistiken stärkas, inte minst lokalt, nu måste journalistiken ta sitt ansvar för att motverka hatretorik och faktaresistens.

Att vi i de etablerade medierna har hopp om att kunna vara den skyddsfaktor för frihet och demokrati som världen behöver, är en låga att värna med våra liv i en verklighet där den nye presidenten för världens mäktigaste nation just givit tjänsten som chefsstrateg till mannen bakom motsvarigheten till det svenska Avpixlat.

En flämtande förhoppning är vidare att ett återtagande av förtroende för etablerade medier fortfarande är möjligt på de fält där alternativmedier övertagit det spelrum som frigjorts där journalistiken dragit sig tillbaka. Att de som funnit sig underrapporterade under lång tid fortfarande bryr sig om att få sin verklighet beskriven av etablissemangsmedierna – att fiktionens politik och medielogik inte hunnit blända ut verkligheten, med erbjudanden om alternativ som kan bli mycket farliga.

SARA MEIDELL