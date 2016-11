SMHI varnar för blixthalka

Lokalt SMHI flaggar för att dagens myckna regnande kommer orsaka rejäl halka när temperaturen sjunker senare på tisdagen.

Knappt hade nattens regnoväder dragit under innan det var dags för nästa dusch – under morgonen och förmiddagen har ett nytt nederbördsområde dragit in från sydväst.

Men efter regn kommer solsken, som det heter – vilket inte nödvändigtvis behöver vara något positivt. I alla fall inte för väglaget.

Enligt SMHI:s prognos kan molntäcket spricka upp under kvällen, något som i så fall skulle leda till en tillfrysning av de våta vägbanorna – plötslig blixthalka kan således vara att vänta.

Med anledning av prognosen går nu SMHI ut med en klass 1-varning för kusten och inlandet.