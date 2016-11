Varför vägra villkora stödet till Palestina?

Debattartiklar (2016-11-16) Det är nog så problematiskt att ge bistånd till stater som styrs av regimer som är allt annat än demokratiska. Nu ger regeringen bistånd till en stat som inte finns och som styrs av en auktoritär och korrumperad regim. Och som dessutom uppmuntrar terrorism.

FÖLJ ÄMNEN bistånd Palestina Åsikter Debattartiklar

Palestinska myndigheten, PA, mottar svenskt bistånd i den större storleksordningen. Enligt den av regeringen 2014 antagna Strategin för utvecklingssamarbete avseende Palestina mottar PA under perioden 2015-2019 1,5 miljarder kronor, enligt regeringens hemsida.

Det hela hade kunnat passera, som mycket annat mindre lyckat bistånd genom decennierna, om det inte hade varit för att PA:s ledning inte endast är korrumperad utan också på olika sätt aktivt understödjer terrorhandlingar mot en annan suverän stats civilbefolkning, Israel.

Från oktober förra året till och med september i år har totalt 619 israeler fallit offer för terrorn. Det har varit 109 fall av skjutningar, 47 påkörningar med bil av civila, 85 bombningar och 255 knivhuggningar. Exempelvis har PA gett en del terrordömda mer än en halv miljon kronor i lön av PA sedan terrordåden mot civila israeler. Det departement som har hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den tredje största budgeten i PA. Den palestinska regeringen förnekar inte heller löneutbetalningarna.

Palestina är det land som får överlägset mest pengar per capita i svenskt bistånd. Av de tio länder som Sverige gav mest bistånd till förra året får Palestina per capita nästan dubbelt så mycket bistånd som Somalia, som kommer på andra plats, och 50 gånger mer än Bangladesh, på tionde plats. Och då är Palestina, enligt FN, ett av de mest utvecklade biståndsländerna.

Andra stater har valt en annan väg. Storbritannien, Tyskland och USA ger inte längre bistånd till PA utan villkor. Varför inte Sverige?

Den svenska rödgröna regeringen valde 2014 att erkänna en stat som inte finns, som inte har kontroll över sitt territorium och som i praktiken är uppdelad i två styren som är blodiga rivaler, Hamas och Fatah. Det var av flera skäl fel att erkänna Palestina. Men nu när skadan redan är skedd är det rimligt att regeringen ställer samma krav på Palestina som på andra stater. Ett sådant rimligt krav är att Sverige villkorar sitt bistånd till PA: inga pengar om stödet till terrorhandlingar inte upphör.

Till skillnad från den korrumperade Palestinska myndigheten finns det organisationer som gör skillnad på marken. Organisationer som praktiskt arbetar, ofta under svåra och snåla villkor, för möten och försoning mellan judar och palestinier. Sådana organisationer är exempelvis One Voice, Parents Circle – Families Forum, The Peres Center for Peace och Entrepreneurs of Tomorrow. Som ett tips till regeringen skulle kanske några av dessa också kunna vara goda mottagare av svenskt bistånd!

Frågan om det svenska biståndet till PA har varit uppe i riksdagen flera gånger. Men regeringens ministrar har inte gett något tillfredsställande svar på varför de inte vill villkora biståndet till PA. Den ideologiska lojaliteten till en korrumperad och auktoritär regim väger tydligen tyngre för socialdemokratin och Miljöpartiet än arbetet mot terrorismen.

Ulf Öfverberg

generalsekreterare för svensk Israel-information