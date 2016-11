Fler betalar till CSN efter krafttag

Inrikes CSN:s utökade arbete med att driva in studielån i utlandet har gett resultat. Jämfört med förra året har tre gånger så mycket pengar kommit in.

Under de senaste åren har CSN(centrala studiestödsnämnden) utökat arbetet med att att driva in inbetalningar av studielån från utlandsbosatta. Hittills under 2016 har CSN inlett 550 utredningar mot låntagare runt om i världen. Den nya strategin har gett resultat. Tre gånger så mycket pengar från låntagare boendes utomlands har nu kommit in.

– Det är väldigt viktigt att få i gång betalningarna, det är bäst både för oss och låntagaren. Vi vill helst slippa gå till domstol, säger Linda Edlund, kontorschef i Umeå i ett pressmeddelande.

Förra vintern drev CSN ett fall till domstol i Kalifornien som myndigheten vann. Det sågs som ett pilotfall och nu väntar bland annat sex nya fall som ska upp till domstol i USA.

Totalt finns cirka 58 600 återbetalningsskyldiga låntagare med svenska studielån i utlandet