18 sågar och båtmotor stulna

Brott och straff Sågar och en båtmotor för minst 100 000 kronor har stulits från en ladugård i Strömsund, Jämtland.

Inbrottet i ladugården ska ha enligt Per Thelin, vid Jämtlandspolisen, ha skett någon gång mellan onsdag och torsdag, rapporterar Östersunds-Posten.

Under fredagen var polisen på plats för en teknisk undersökning.

– Man har brutit sig in i en ladugård och där har man stulit nio motorsågar, nio röjsågar och en båtmotor. Så man måste ha haft något att lasta i, säger Per Thelin.

Han uppskattar värdet på stöldgodset till över 100 000 kronor. Polisen har ännu ingen misstänkt och det är enligt Per Thelin omöjligt att säga hur många som var inblandade.