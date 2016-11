Ja till Norrland, nej till storregion

Insändare Som jag ser det ska politiker i Norrland i första hand jobba för sina invånare i Norrland, och i andra hand springa ärenden åt Stockholm. Det skriver signaturen Kenneth.

Tänk om våra politiker i Norrland kunde lägga ner lika mycket energi på att uppvakta regeringen angående avfolkningen och utsugning av hela norra Sverige, som den energi politikerna lägger ner på att få ihop en storregion. En storregion kommer bara att påskynda centraliseringen och ännu mer makt till Stockholm. Mitt hopp står till en folkomröstning.

Som jag ser det ska politiker i Norrland i första hand jobba för sina invånare i Norrland, och i andra hand springa ärenden åt Stockholm. Så tycker jag inte att det är i dag. Ska det finnas en fungerande stad måste/ska det finnas en fungerande landsbygd, eller är det så att även politiker i norra Sverige tycker att Norrland ska leverera, inte leva?

Det finns en mycket enkel lösning som praktiseras i Norge, som också skulle fungera i Sverige. I Norge låter regeringen pengar från till exempel vattenkraften stanna där den produceras. Detta gör att de till exempel har jordbruksproduktionen i hela landet. Hela landet lever och alla bor där de vill bo!

Om våra politiker började jobba för en sådan lösning, och vi får en del av avkastningen från vattenkraften, skogen samt malmen att stanna i Norrland, kommer det att hända saker med glesbygden, det är jag säker på.

På så sätt skulle vi få kapital till glesbygden för att utveckla och inte avveckla. Vi skulle kunna göra oss mera attraktiva genom ha bättre skolor med fler lärare som vill flytta till glesbygden, bättre fungerande åldringsvård samt bättre sjukvård, bygga fritidsgårdar, sporthallar med mera, och inte lägga ner som nu sker med till exempel BB och slutna kvinnosjukvården i Sollefteå. Undrar när BB i Lycksele läggs ner?

Vem vill bo eller flytta dit allt avvecklas steg för steg? Inte många, det vet vi för utflyttningen från glesbygden är alarmerande och har så varit under en lång följd av år, vilket beror på ovilliga (och inkompetenta?) politiker som vill ha all makt till Stockholm. Eller är det så att politiker under många år varit likgiltiga för hur det går/ser ut i glesbygden?

Här är ett exempel på hur Vattenfall och våra politiker kan agera, och alltid till nackdel för Norrland/glesbygden.

Jokkmokk har elva kraftverk i sin kommun som producerar el till 462 800 normalvillor, det bor 5 072 personer i Jokkmokk. Jag blir uppriktigt förbannad när Vattenfall tänker lägga ner de lilla som finns kvar i Jokkmokk och sparka 40 anställda.

Det finns absolut ingen moral hos våra politiker längre. Många regeringar har under många år haft en gemensam slogan, och den lyder: All makt till Stockholm.

Kenneth