William Spetz virala reaktion på presidentvalet

Nöje Umeåkomikern William Spetz och kompisen Linda Ulfhielms reaktion på det amerikanska valet har snabbt fått stor spridning.

Vännerna William Spetz och Linda Ulfhielm spelade snabbt in sin reaktion på det amerikanska presidentvalet där Donald Trump utsågs till USA:s nye president.

I videon, med titeln ”Waiting for u Michelle” gör duon sin egen tolkning av Shawn Mendes hitlåt Treat you better. Videon riktar sig till Michelle Obama, som många nu hoppas ska ställa upp i nästa presidentval. Spetz video har fått stor spridning och har i skrivande stund visats över 500 000 gånger.

Här är videon från William Spetz officiella Facebook-sida: