En ödestid för den amerikanska konsten

Kulturkrönikor USA vaknar upp till en verklighet där samtidskonsten i modern tid aldrig stått inför större utmaningar.

”America is hard to see” skrev Robert Frost 1951 i The Atlantic – dikten, And All We Call American, i vilken raden återfinns, gestaltar upptäckaren och exploatören Columbus möte med Amerika och har senare flitigt traderats och citerats i beskrivningar av landets komplexitet och konflikter. 1970 kom Emile de Antonios film om det turbulenta valet 1968, betitlad just så – och när det nya Whitney Museum of American Art i New York öppnade i maj i fjol bar öppningsutställningen samma titel.

”America is hard to see” – med 600 verk av 400 konstnärer, som i 23 tematiska sektioner visar amerikansk konst från 1900-2015, en väl vald rubrik på det som curator Donna de Salvo också underströk; en utställning som i första hand gestaltar det omöjliga i att ge en enhetlig bild av såväl landet, dess kultur och konsten.

Detta underströks också av Michelle Obama i invigningstalet; konstens potential att, inte klarna sikten och ge svaren på Amerikas svåra framtidsfrågor, men väl erbjuda utrymme för människor att själva formulera sina svar – ett tal som helt logiskt och i linje med presidenthustruns tidigare insatser för ett inkluderande kulturliv också utmynnade i ett stöd för tillgängliggörandet av konsten snarare än konsten i sig.

Vilken scen erbjuder samtidskonsten för att finna svar på det Amerika som är i dag? Frågan är förstås omöjlig att svara på annat än i backspegeln, från en punkt en bit in i framtiden.

Begränsar man sig till att blicka tillbaka på den konst som skapats under valrörelsens USA är bilden dock den av en konst i våndor – å ena sidan med sunda instinkter i att vilja agera på en dramatisk samtid, å andra sidan en konst som tydligt syns präglad av det undantagstillstånd som präglat landet genom valrörelsen.

Om journalistiken vitaliserats och skärpts genom valkampanjens bisarra karaktär, tycks konsten inför densamma ha paralyserats. Mycket har förvisso skapats i kategorin larmande konst som mer direkt adresserat valet, men uttrycken har i genren varit platta och juvenila och den som väntat på en motsvarighet för Trump eller Clinton på ”Hope”, det klassiska Obamaporträtt som Shepard Fairey skapade 2008, har fått vänta förgäves. Hillary Clinton-porträtt har knappt alls förekommit inom konsten och de verk som skapats inom ramen för den genre som benämnts Donaldismen – som den gravsten som restes i Central Park över Trump av en anonym konstnär, med texten ”Make America Hate Again”, eller Illma Gores porträtt ”Make America Great Again”, där Trump porträtteras naken med uppseendeväckande liten penis – har kritiserats för att inte sträcka sig utanför det banala nidporträttets verkshöjd.

Varför har konstnärerna stått så handfallna inför valet, inför Trump och Clinton? Ja, en förklaring kan finnas i det många amerikaner omvittnat, upplevelsen av att själva valrörelsen varit som att leva i ett konstprojekt – den tesen har också sin parallell i det faktum att Donald Trump delar drivkrafter som samtidskonsten av i dag alltmer präglas av, där pengar och kändiskult sätter agendan. Som Andy Warhol, som under 1980-talet också rörde sig i Trumps cirklar, konstaterade i The Philosophy of Andy Warhol: ”Mer än något annat vill folk ha stjärnor”, eller i det cyniska citat som ofta tillskrivs honom: ”Att vara bra på affärer är den mest fascinerande konstarten. Att göra pengar är konst och arbete är konst och goda affärer är den bästa konsten.” – ett citat som Trump senare gillande plockat upp i flera sammanhang.

Är detta vad som skett – en konstens implosion inför en galen verklighet? Och vilken är den verklighet som från i dag blir gällande för den amerikanska konsten?

Fältet som breder ut sig ser onekligen oroande ut. Medan Obamas tog samtidskonsten in i Vita huset och gjorde kulturpolitiken till ett profilområde har talande nog varken Trump eller Clinton ens på ett symboliskt plan sökt plocka några kulturpolitiska poäng, om man inte räknar in de förväntade vulgära utspelen från Trump, som nu senast när han föreslog att den omdebatterade muren mot Mexico skulle prydas av porträtt av honom själv – och det bör man förstås inte göra.

Såtillvida skiljer sig Trump förvisso från andra auktoritära nationalistiska ledare, som sökt nyttja samtidskonsten och kulturarvsfrågorna för sin agenda – men riktar i stället ett hot mot konsten genom den republikanska linje som velat dra tillbaka statligt kulturstöd till förmån för den fria marknaden. I kontrast till det är det logiskt att Hillary Clinton blivit konstnärernas val. Sedan senatorsvalet 2000 då Robert Rauschenberg skapade ett grafiskt blad till stöd för kandidaturen har hon också en trogen falang prestigekonstnärer bland sina supporters – men att hon placerar sig eoner ifrån Obamas offensiva kulturpolitiska linje är samtidigt svårt att bortse från.

Avsaknaden av kulturpolitik hos båda presidentkandidaterna skissar alltså ett fält av stora utmaningar – särskilt oroande förstås, givet just den politiska situationen. Amerika vaknar i dag upp i ett polariserat land, där en vital kultursektor och modiga konstnärer aldrig varit viktigare – och som den samtidskonstens stormakt USA trots allt utgör, blir den amerikanska konstscenen förstås betydelsefull också ur ett globalt och konsthistoriskt perspektiv.

Att åberopa konstnärer att ta på sig uppdrag att lösa än den ena än den andra krisen, politisk, ekologisk eller ekonomisk, är en instinkt som bör stävjas – konsten lyder naturligtvis bara under sitt eget uppdrag. Men inför den tid som följer, i ett post-vals-Amerika som kommer präglas av enorma politiska utmaningar, känns det befogat att ändå tala om ett konstens ansvar. Inte att komma med svaren på politiska utmaningar eller driva politik, men att fortsätta framhärda i att tolka, gestalta och utmana sin samtid. Fortsätta skapa ytor för att söka hållbara demokratiska och humanistiska svar på frågan om en politik för ett Amerika, ja en hel värld, vars framtid nu mer än någonsin är ”hard to see”.

SARA MEIDELL