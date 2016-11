Här är länslagets trupp

Fotboll Västerbottens länslag, flickor 00, ska kommande veckoslut spela gruppspel i Cup Kommunal. Nu är truppen klar.

Västerbotten spelar två matcher i Arcushallen, en mot Norrbotten och en mot

Jämtland/Härjedalen.

Här är den uttagna truppen:

Kallade spelare:

Elvira Fjällström Betsele IF

Alicia From Betsele IF

Emelie Jonsson Gimonäs Umeå IF

Mimmi Sellström IFK Umeå

Julia Forslund Kågedalens AIF

Maja Bäckström Morön BK

Cornelia Karlsson Morön BK

Lina Pettersson Morön BK

Wilma Stenman Morön BK

Emma Wiklund Morön BK

Ottilia Lindberg Myckle IK

Elin Pettersson Myckle IK

Elin Lundqvist Sunnanå SK

Lisa Sjögren Sunnanå SK

Lisa Forsell Vestman Umedalens IF

Klara Kling Umeå IK FF

Nina Lycksell Umeå IK FF

Tilde Westman Umeå IK FF

Reserver utan inbördes ordning:

Hilda Håkansson Burträsk FF

Emilia Norlund Clemensnäs IF

Hanna Hörnlund IFK Umeå

Miranda Dahlberg Myckle IK

Tilde Filen Sandåkern SK

Ylva Sandström Sävar IK