Umeåprofiler kan få pris

Årets Mål

Ayesu Alemayehu Akropolis IF-Team TG

Patrik Pettersen IFK Luleå-BK Forward

Egzon Sekiraca Höllviken-Tvååker

Romain Gall, Bissarna – Luleå-Bissarna

Jonathan Drott, Öster-Oskarshamn

Årets Målvakt

Ahmed Al-Fadli, Team TG FF

Zoran Akovic, Vasalunds IF

Ivo Vazgec, Husqvarna FF

Malkolm Nilsson/Isak Petterson, Östers IF

Årets Back

Alexander Jallow, IK Brage

Felix Beijmo, IF Brommapojkarna

Axel Björnström, Vasalunds IF

Mario Vasilj, Östers IF

Årets Mittfältare

Serge-Junior Martinsson Ngouali, IF Brommapojkarna

Kevin Kabran, Vasalunds IF

Romain Gall, Nyköpings BIS

Jonathan Levi, Landskrona BoIS

Årets Anfallare

Luca Gerbino Polo, Akropolis IF

Richard Yarsuvat, Norrby IF

Erik Pärsson, Landskrona BoIS

Karwan Safari, Västerås SK

Årets Skyttekung

Luca Gerbino Polo – Norrettan

Richard Yarsuvat – Söderettan

Årets Tränare

Tomas Askebrand, Östers IF

André Ghanbari, Team TG FF

Pascal Simpson, Vasalunds IF

Simon Eriksson, Norrby IF

Anders Dovblad, Qviding FIF