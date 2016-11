Att höja ingångslönen är en nödlösning av landstinget

Debattartiklar (2016-11-08) Hur behåller man anställda och visar att deras yrkesskicklighet är värdefull för vården och för arbetsgivaren om de aldrig får en rimlig lön efter erfarenhet? Det skriver Mikaela Kinnunen som jobbar på Nus.

”Ständigt bättre – patienten alltid först.” Västerbottens läns landsting har ett ambitiöst och välklingande motto som får vem som helst att tänka sig en vårdgivare som bryr sig om både patienter och anställda. Men hur är verkligheten bakom de fina orden?

Nyligen kom ett besked om att studenter fått igenom sitt krav på en ökad ingångslön. Från januari 2017 kommer nyanställda sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker hos Västerbottens läns landsting att få 26 000 kronor i månaden. Vid första anblick är det ett positivt tillkännagivande om att dessa bristyrken äntligen får ta ett steg mot en skälig livslön. Ett sätt för landstinget att visa att de behöver och uppskattar dessa yrkesgrupper. Dock verkar beskedet inte tas emot på riktigt det sätt som kanske väntades.

För ett och ett halvt år sedan var min ingångslön som biomedicinsk analytiker 25 000 kronor vid laboratoriemedicin på Västerbottens läns landsting. På mitt första lönesamtal för cirka ett halvår sedan höjdes min lön med 450 kronor. Således ligger jag under ingångslönen just nu. Vad kommer att hända med min lön? Svaret är förutsägbart. Många av mina kollegor har erfarenhet av att vara under ingångslönen, som ökat explosionsartat under de senaste åren. De har alla samma upplevelse; de har blivit upplyfta till den nya ingångslönen, eventuellt med 100 kronor över för att visa att de inte är helt nya inom yrket. Etthundra kronor för åratal av erfarenhet av en arbetsplats.

Att öka ingångslönen är, som mycket annat som händer inom landstinget, en ren nödlösning. En kompromiss för att slippa ta tag i de egentliga problemen. För med en första lön på 26 000 kronor kommer denna lågavlönade grupp att minska sitt lönespann ytterligare. Tjugosex tusen kronor kommer att locka in nya sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker till Västerbottens läns landsting, just när landstinget behöver ny arbetskraft. Men vad kommer få dem att stanna kvar? Inte är det då karriärmöjligheterna eller lönetrappan.

Nu kommer många av mina kollegor som jobbat i ett tiotal år på samma arbetsplats att näst intill tangera ingångslönen. De kommer att ha fått ungefär 100 kronor för varje års extra kompetens inom sitt yrke och sin specialitet. Och det hörs att vi är less på att vår kunskap inte räknas. Hur ska Västerbottens läns landsting bibehålla en hög kompetens och följa sitt motto om deras anställda en efter en ger upp och ser sig om efter nya möjligheter? Hur behåller man anställda och visar att deras yrkesskicklighet är värdefull för vården och för arbetsgivaren om de aldrig får en rimlig lön efter erfarenhet?

Det Västerbottens läns landsting borde göra är inte i första hand att höja ingångslönen som ett lockbete för nya anställda. I stället borde landstinget se över hur de kan behålla sina befintliga arbetstagare. Och det är inte genom att ha kvar dem på ingångslön efter tio års erfarenhet.

Västerbottens läns landsting. Ständiga nödlösningar – patienten alltid i kläm. För det är vad som händer när anställda en efter en kastar in handduken och ger upp hoppet om att någonsin få lön efter kompetens och erfarenhet.

Mikaela Kinnunen

Legitimerad biomedicinsk analytiker vid klinisk genetik, Nus