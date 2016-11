Sävar De sista avgångarna för dagen till och från Holmön har ställts in.

FÖLJ ÄMNEN Holmöleden Holmön Sävar

Trafikverket meddelar att avgången från Norrfjärden till Holmön klockan 18.00 är inställd på grund av det rådande väderläget. Detsamma gäller avgången från Holmön till Norrfjärden klockan 19.00.

Vädret har även tidigare under helgen orsakat inställda turer. Under lördagen ställdes förmiddagsavgångarna till och från Holmön in.