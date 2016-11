Polisen varnar för kyrkogårdstjuvar

Lokalt Polisen går nu ut och uppmanar alla som planerar att besöka kyrkogårdarna i länet under helgen att vara försiktiga med värdesaker. Tjuvar har satt i system att göra bilinbrott vid kyrkogårdarna just under allhelgona.

”Lämna inga värdesaker som handväskor, plånböcker eller mobiltelefoner obevakade i bilen”, skriver polisen i region Nord på sin hemsida.

Enligt polisen har de uppmärksammat att det finns personer som satt i system att göra inbrott i bilar som parkerats vid kyrkogårdarna under allhelgona.

Samtidigt som det blir en stor tillströmning av människor till kyrkogårdarna är det också en plats där man kanske inte förväntar sig att bli bestulen.

Men medan bilägaren är och smyckar en grav och tänder ljus går det snabbt för en eventuell inbrottstjuv att ta sig in i bilen och roffa åt sig de värdesaker som finns där.

”Töm bilen själv istället för att ge tjuven en chans att göra det”, uppmanar polisen.