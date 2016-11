Addeboy vs Cliff i nytt Roxette-samarbete

Musik Addeboy vs Cliff fortsätter sitt samarbete med Roxette. Umeåduon har varit högst delaktig i popjättarnas nya singel.

VK har tidigare berättat att Umeåduon Addeboy vs Cliff, bestående av Andreas Broberger och Hannes Lindgren, från Umeå samproducerat flera spår på Roxettes senaste album Good karma. Producentduon har dessutom varit medkompositörer till några spår på albumet, som släpptes i början av sommaren.

När Roxette nu släpper den nya singeln Why don’t you bring me flowers har Addeboy vs Cliff varit högst delaktiga. Låten är en helt omarbetad version av albumspåret med samma namn.

– Jag skrev Why don’t you bring me flowers som en upptempolåt och spelade in demon så också. Men i studion ville Marie (Fredriksson) prova den som ballad och det funkade ju också fantastiskt bra, så vi gav ut den versionen på Good karma, berättar Per Gessle i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Till singelversionen kändes det kul att testa originalidén, så vi kontaktade producentduon Addeboy vs Cliff som vi samarbetade mycket med på albumet. Det slutade med att vi behöll sången och i princip gjorde om allt annat. Det blev en ny låt, som är mer i linje med den ursprungliga tanken.